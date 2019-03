Beffa nel consiglio regionale della Campania | assenti record ma retribuiti

Giro di Catalogna 2019 : che assolo di Maximilian Schachmann nella quinta tappa! Il tedesco indovina la fuga e Beffa il gruppo nel finale : Un autentico capolavoro di Maximilian Schachmann illumina la quinta tappa del Giro di Catalogna 2019. Il corridore tedesco ha tagliato in solitaria il traguardo di Sant Cugat del Vallès, posto a 188.1 km dalla partenza di Puigcerdà, conservando un minimo vantaggio sul gruppo lanciato all’inseguimento. La frazione odierna si presentava come una delle poche occasioni riservate ai velocisti nel movimentato percorso della corsa iberica, ma il ...

Biathlon - Staffetta femminile Mondiali 2019 : la Norvegia Beffa la Svezia nel finale. L’Italia sogna metà gara - poi si spegne : Grazie ad una monumentale Marte Olsbu Roeiseland in ultima frazione, la Norvegia vince la medaglia d’oro nella Staffetta femminile ai Mondiali 2019 di Biathlon in corso di svolgimento ad Oestersund, beffando le padrone di casa della Svezia che avevano già assaporato il successo pieno. Il podio è stato completato da una solida Ucraina che l’ha spuntata in volata sulla Germania, mentre l’Italia non è andata oltre la decima ...

Parigi-Nizza 2019 : Sam Bennett Beffa Arnaud Démare e si aggiudica la sesta tappa! Matteo Trentin terzo nella volata ristretta : Sam Bennett è il vincitore della sesta tappa della Parigi-Nizza 2019. nella volata ristretta che ha deciso la frazione odierna, 176.5 km con partenza da Peynier ed arrivo a Brignoles, l’irlandese della BORA-hansgrohe ha preceduto grazie ad uno spunto negli ultimi metri il francese Arnaud Demare (Groupama-FDJ) e l’italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Le tre salite di giornata, collocate nella seconda parte del tracciato, hanno ...

Sci alpino - Stephanie Venier Beffa le azzurre nella 2ª prova di discesa : Fanchini e Goggia dietro la francese : Solo Stephanie Venier fa meglio nella Fanchini nella seconda prova di discesa a Soldeu, terzo tempo per Sofia Goggia nella seconda prova di discesa femminile disputata a Soldeu là più veloce è stata l’austriaca Stephanie Venier, che ha chiuso in 1’31″48. Ma le italiane hanno dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla pista che per la prima volta sta ospitando le finali di Coppa del mondo. Nadia Fanchini si è classificata ...

Mondiali Biathlon – Azzurri fuori dalla top ten nell’inseguimento - Pidruchniy Beffa a sorpresa Boe : Windisch, Bormolini e Hofer recuperano posizioni nell’inseguimento, Pidruchnyi batte a sorpresa Johannes Boe Grande sorpresa ai Mondiali di Biathlon. Dmytro Pidruchnyi trionfa nell’inseguimento maschile battendo l’atleta che sembrava imbattibile sulla carta, Johannes Boe. L’ucraino, che non era mai salito sul podio in Coppa del mondo prima di oggi, vince la medaglia d’oro (la prima al maschile per il suo paese ...

Il Rende Beffa la Reggina nel finale : brutta prestazione per gli amaranto - finisce 1-1 [FOTO] : 1/3 Foto Instagram ...

Mondiali di combinata nordica – Che Beffa per l’Italia nella gara a squadre - Costa squalificato : Mondiali, Italia beffata nella gara a squadre: Costa squalificato, gli azzurri scivolano dal 5° all’11° posto con un gap di 3’56” beffa per l’Italia nella gara a squadre ai Mondiali di combinata nordica. Gli azzurri erano stati bravissimi nel segmento di salto sul trampolino HS109 di Seefeld e avevano chiuso in quinta posizione con 433 punti, ma Samuel Costa, che aveva contribuito all’ottimo risultato con ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella 15 km tc maschile trionfa Martin Johnsrud Sundby - Beffato Alexander Bessmertnykh. 20° Francesco De Fabiani : Si è appena conclusa la 15 km tc maschile valida per i Mondiali di sci di fondo: a Seefeld, in Austria, si è gareggiato in una giornata surreale, con temperature molto alte e, soprattutto, con le notizie che arrivavano circa un blitz antidoping della polizia che ha portato all’arresto di cinque atleti. Tornando alla cronaca della gara, vittoria in rimonta per il norvegese Martin Johnsrud Sundby, che beffa il russo Alexander Bessmertnykh, ...

All-Star Game - Doncic si arrende in semifinale : Tatum Beffa Young da lontano nella Skills Challenge [VIDEO] : Doncic fermato in semifinale da Young nella Skills Challenge: Tatum beffa il suo avversario nella finalissima e si aggiudica il trofeo finale Nonostante l’assenza di molti big, l’All-Star Game NBA ha regalato nella notte italiana fortissime emozioni, spettacolo e tanto divertimento. Ad aprire le danze è stata la Skills Challenge, una sfida nella quale i giocatori devono affrontare un percorso con la palla, tra passaggi, ...

VIDEO Mikaela Shiffrin vince l’oro nel superG dei Mondiali - l’americana Beffa Goggia per due centesimi : Mikaela Shiffrin è la nuova Campionessa del Mondo di superG, la statunitense ha conquistato la medaglia d’oro ad Are (Svezia) beffando Sofia Goggia per appena 2 centesimi. La 23enne di Vail ha dettato legge nella gara d’apertura della rassegna iridata incominciata oggi ad Are (Svezia) e ha posto il suo quinto sigillo ai Mondiali, il primo di sempre in questa specialità dopo tre trionfi consecutivi in slalom. La dominatrice della ...

Pensioni - la Beffa nella riforma quota 100 : chi perde l'assegno per un solo mese di ritardo : La carta d'identità e la data di inizio del lavoro potrebbe riservare una grande beffa per chi spera di andare in pensione sfruttando la riforma di quota 100 o l'opzione donna. Gli scalini ad ogni riforma sono inevitabili, anche stavolta resterà esclusa una discreta platea di lavoratori che non ragg

Vuelta a San Juan 2019 : vittoria a sorpresa dell’argentino German Tivani nella sesta tappa! Il gruppo Beffato dalla fuga : Colpo di scena nella sesta e penultima prova della Vuelta a San Juan 2019, corsa a tappe che si disputa in Argentina. Il percorso, 153.5 km con partenza e arrivo presso l’Autodromo El Villicum, lasciava presagire il terzo arrivo in volata ed un nuovo appuntamento con il duello tra Fernando Gaviria (UAE Emirates) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Le cose sono invece andate diversamente, con l’argentino Nicolas German Tivani (Agrupacion ...