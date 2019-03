Raid nel negozio per bambini a colpi di casco | arrestati tre uomini del clan nel

Gaza : Raid israeliani nella Striscia : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Israele ha compiuto questa sera una serie di raid aerei contro obiettivi di Hamas nel sud della Striscia di Gaza, dopo che un razzo lanciato dall'enclave era caduto nel sud di ...

Uranio impoverito : Raid Nato nel 1999 nocivi per i bimbi in Serbia : I bambini nati in Serbia tra il 1999 e il 2015 sono stati esposti a un fattore tossico che li ha resi più vulnerabili a malattie maligne. Lo ha detto oggi Darko Laketic, presidente della speciale commissione d’inchiesta costituita lo scorso anno a Belgrado per indagare sulle conseguenze per la salute dei cittadini e per l’ambiente dei bombardamenti con Uranio impoverito condotti dalla Nato sulla Serbia 20 anni fa, nella primavera ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi sconvolta : il Raid in studio di Antonella Clerici : Non c'è pace per Elisa Isoardi: ormai le sorprese per la conduttrice de La prova del cuoco sono all'ordine del giorno. Nella puntata di oggi, martedì 19 marzo, era dietro ai fornelli con lo chef Andrea Mainardi quando intorno alle 12.20 ha fatto irruzione in studio niente meno che Antonella Clerici,

Palermo - ancora vandali a Brancaccio : sesto Raid nell'area dove sorgerà l'asilo dedicato a don Pino : Ennesimo raid vandalico ieri mattina nell'area in cui sorger l'asilo nido a Brancaccio intitolato a Padre Pino Puglisi . Ieri mattina in pieno giorno, dei ragazzini hanno per la sesta volta rotto e ...

Raid nel cimitero di Avellino - furto di vasi e lapidi distrutte : furto di vasi al cimitero di Avellino. Sono stati trafugati quaranta portafiori in rame e bronzo. I ladri hanno agito durante la notte. distrutte anche alcune lapidi. Marmi e foto dei defunti sparse a ...

Sci di fondo : è Poltoranin il kazako arrestato nel Raid antidoping ai Mondiali : Il comitato olimpico kazako ha confermato che l'atleta arrestato per doping mercoledì durante i Mondiali di sci di fondo è il 31enne Alexei Poltoranin. L'atleta, quattro partecipazioni ai Giochi e due ...

Raid al Comune - ladri tentano di asportare la cassaforte nel Napoletano : GIUGLIANO. Tentato furto al Municipio, ladri in azione all'ufficio Anagrafe. È quanto successo la notte scorsa al Comune di Giugliano. I malviventi hanno messo a soqquadro gli uffici E tentato di ...

I ladri dopo le formiche : Raid nella farmacia dell'ospedale San Giovanni Bosco : ladri di farmaci in azione all'ospedale San Giovanni Bosco. Ieri sera, qualcuno ha violato i locali del presidio, molto probabilmente, per mettere a segno un bottino da migliaia di euro portando via i ...

Tutti nel sociale... pro Sinnai Basket - due serate musicali per finanziare la ricostruzione del parquet distrutto in un Raid vandalico : Nella serata di Venerdì 15 Febbraio 2019 si alterneranno sul palco il Coro Segossini, Madame Curie, Mondo Super , Ligabue cover band, , One More Size e Alcool , Vasco Rossi cover band, . Nella ...

Siria - Raid della coalizione USA nella provincia di Deir ez-Zor : uccisi 3 civili - : Gli aerei della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti hanno bombardato il villaggio di At-Tayana nella provincia Siriana di Deir ez-Zor, segnala la tv di stato Siriana. Secondo quanto ...

Siria : Raid coalizione nell'est : ANSA, - BEIRUT, 3 FEB - E' di due militari Siriani governativi feriti il bilancio di un raid aereo della coalizione anti Isis a guida Usa nell'est della Siria contro la postazione dell'esercito ...