Nasce la nuova Bagnoli | Lezzi | «Dopo i dissequestri partono i bandi per le bonifiche»

Bollo auto 2019 : esenzione con gaNasce è nulla - la nuova sentenza : Bollo auto 2019: esenzione con ganasce è nulla, la nuova sentenza Stop esenzione Bollo auto con ganasce L’esenzione dal pagamento del Bollo auto per i veicoli con ganasce fiscali non è possibile. A stabilirlo ufficialmente è la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 19/2019 del 22 gennaio di quest’anno e depositata giovedì 14 febbraio. Come si legge nella sintesi, infatti, il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione non ...

Parco dell’Etna : Nasce il “Teatro dei Miti” - nuova esperienza turistico-didattica in Sicilia : La Storia della Sicilia, tra educazione e intrattenimento, diventa un viaggio interattivo alle pendici del Vulcano: nasce a Zafferana Etnea il “Teatro dei Miti”, una struttura dedicata alla mitologia in chiave ludico-didattica. L’iniziativa è firmata dall’Associazione Amici della Terra, che con i suoi progetti “Casa delle Farfalle”, “Museo dell’Etna” e “Planetario”, ha creato un vero e proprio polo di educazione ambientale e di fruizione ...

Nasce Recrowd la nuova piattaforma di Crowdfunding Immobiliare : L'iniziativa ha visto alternarsi sul palco professionisti di grido a livello nazionale con experience in diversi comparti, dal mondo della finanza a quello Immobiliare, dal legal al fiscale. "Il ...

Nasce Apple News+ - la nuova vita della Mela va oltre gli iPhone : La nuova stagione della Apple di Tim Cook, il successore di Steve Jobs alla guida del colosso californiano, guarda al mondo dei servizi: dalle news ai video, passando forse per il gaming. Tutte le novità nella conferenza in corso a San Josè (California)...

Baghouz - muore il Califfato - Nasce la "nuova Isis". E per l'Europa non è una buona notizia : Una storia insanguinata si conclude a Baghouz. Ma da Baghouz ne nasce un'altra, non meno inquietante. L'ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria, Baghouz, è stata liberata. Ad annunciarlo è Mustafa Bali, portavoce delle Forse democratiche siriane (Sdf), le milizie curde appoggiate dagli Stati Uniti. "Le Forze democratiche siriane dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto Califfato e la sconfitta territoriale al 100 ...

A Catania Nasce una nuova Realtà nel Campo della Moda : Sicily Model Agency : Grazie all’idea di Massimo Pantano, affermato fotografo nel settore e di Astrid Darcy, ex modella e alla particolare attenzione per

Nasce una nuova realtà nel Ponente : è "Riviera Food and Beverage" : Si terranno il 19 e 20 marzo , presso il Loano 2, gli "Open Days" di una nuova realtà economica del Savonese, "Riviera Food and Beverage". L'evento è a ingresso gratuito ma riservato agli operatori ...

A Faenza Nasce la nuova Biblioteca di design 'Bruno Munari' : L'Associazione Bruno Munari ha aderito all'iniziativa di intitolare la Biblioteca al Maestro, ideatore del progetto didattico dell'Isia - istituzione universitaria di primo piano nel mondo della ...

Nuova Porsche 917 - il fascino del mito riNasce in esemplare unico [GALLERY] : Il risultato è un incredibile e tecnologico esemplare unico con livrea bianca e rossa Nel 2019, la mitica Porsche 917 festeggia 50 anni dalla sua nascita: per celebrare questo iconico modello svelato al Salone di Ginevra il 12 marzo 1969, la Casa tedesca ha organizzato una bellissima mostra presso il Museo Porsche di Stoccarda (Germania) dal 14 maggio al 15 settembre. In questa occasione, il Colosso teutonico esporrà 14 esemplari del ...

Bollo auto 2019 : esenzione con gaNasce è nulla - la nuova sentenza : Bollo auto 2019: esenzione con ganasce è nulla, la nuova sentenza Stop esenzione Bollo auto con ganasce L’esenzione dal pagamento del Bollo auto per i veicoli con ganasce fiscali non è possibile. A stabilirlo ufficialmente è la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 19/2019 del 22 gennaio di quest’anno e depositata giovedì 14 febbraio. Come si legge nella sintesi, infatti, il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione non ...

Ndombele-Juventus - colpo Paratici : Nasce la nuova Juve : NDOMBELE JuveNTUS- Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Ndombele centrocampista attualmente in forza al Lione. Grinta, carisma e qualità. Un acquisto che arricchirebbe la mediana bianconera di un giocatore totale, capace di smuovere gli equilibri in vista del prossimo futuro. Il suo arrivo, unito a quello di […] More

Il paradosso di San Ferdinando : sgomberata la baraccopoli in Calabria - una nuova tendopoli sta già Nascendo : SAN Ferdinando, REGGIO Calabria, - Camionette, ambulanze e all'orizzonte le ruspe, pronte a buttar giù tutto. Centinaia di agenti delle forze dell'ordine che presidiano l'intero perimetro. Dalle prime ...

Nsl - Nasce una nuova tv. Che ha dell’incredibile : Dopo decenni di conferenze stampa Rai, Mediaset, Sky con tabelle sulle audience, grafici pubblicitari e annunci sui reality, fa impressione capitare (un po’ per caso) in una sala a Roma dove si tiene una conferenza stampa a dir poco anomala. È accaduto il 22 scorso, durante la presentazione di “Nsl”, una nuova emittente “ibrida” e crossimediale, tra televisione e visual radio, messa in piedi da Christian Lelli e Giuseppe Soda, attivi nel settore ...

Bollo auto 2019 : esenzione con gaNasce è nulla - la nuova sentenza : Bollo auto 2019: esenzione con ganasce è nulla, la nuova sentenza L’esenzione dal pagamento del Bollo auto per i veicoli con ganasce fiscali non è possibile. A stabilirlo ufficialmente è la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 19/2019 del 22 gennaio di quest’anno e depositata giovedì 14 febbraio. Come si legge nella sintesi, infatti, il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione non rientra tra le fattispecie che fanno ...