La Juventus vince grazie a Kean | Empoli ko per 1-0

Juventus-Empoli - Andreazzoli sfida i bianconeri : “Giochiamo per vincere” : Juventus-Empoli – Domani pomeriggio l’Empoli di Aurelio Andreazzoli cercherà nell’impresa di uscire dall’Allianz Stadium con qualche punto che sarebbe fondamentale per smuovere la classifica: contro ci sarà la Juventus di Massimiliano Allegri che non potrà contare su Cristiano Ronaldo, out per un problema muscolare accusato con il Portogallo. Leggi anche: Juventus-Empoli probabili formazioni, le ultimissime: sorpresa ...

Empoli - Andreazzoli : 'Noi giochiamo per vincere anche contro la Juventus' : ... alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium, fa capire che a Torino proveranno a fare l'impresa: 'Noi giochiamo per vincere anche con la Juve, una delle squadre più forti al mondo. Dobbiamo ...

Sandro Piccinini : 'Juventus folle - può vincere la Champions anche con i conti in rosso' : Di partite di calcio ne ha viste tante e commentate altrettante. Stiamo parlando di Sandro Piccinini, volto noto delle trasmissioni sportive delle reti Mediaset. Recentemente, il sessantenne giornalista sportivo è stato intervistato da "Radio Marte" e ha parlato dell'attuale momento della Juventus, sia nel campionato di Serie A che nella corsa alla conquista della Champions League, da troppo tempo assente nella teca dei trofei bianconera. ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Juventus? Noi proviamo a vincere» : E ci inorgoglisce il fatto di affrontare una delle squadre più forti al mondo". Il tecnico dell' Empoli , Aurelio Andreazzoli ,, che in avvio di conferenza ha dedicato un pensiero a "Roger Pizzi, il ...

Juventus - senti Hazard : “chi vince la Champions League? Sempre Cristiano Ronaldo” : Eden Hazard sa bene che la Champions League è il terreno di caccia preferito di Cristiano Ronaldo, Juventus dunque favorita Eden Hazard sogna di vincere la Champions League un giorno, forse dal prossimo anno proverà un nuovo assalto con la maglia del Real Madrid, questo secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Nel frattempo il calciatore belga ha parlato ai microfoni del portale belga HLN di un suo collega illustre: CR7. ...

Juventus - Zaniolo convince Paratici : pronta un’offerta di 60 milioni : Juventus Zaniolo – Continua il periodo positivo di Zaniolo. Dopo le ottime prestazioni con la maglia della Roma, è arrivata la convocazione in Nazionale. La Juventus ha intenzione di comprare il cartellino del giocatore e, al momento, sarebbe in pole. I bianconeri sarebbero in pole position per acquistare il 19enne gioiello, che la Roma potrebbe […] L'articolo Juventus, Zaniolo convince Paratici: pronta un’offerta di 60 milioni ...

Hazard è sicuro : “la Juventus vincerà la Champions League” : Il calciatore del Chelsea Eden Hazard è sicuro sulla Juventus e punta tantissimo sulla squadra di Massimiliano Allegri, arriva il pronostico dell’attaccante belga: “La Juventus vincerà la Champions League”, e soprattutto per la presenza in squadra di un calciatore come Cristiano Ronaldo: “Sarà difficile che il Barcellona vinca la Champions – spiega Hazard -: il trofeo lo vince ogni anno Cristiano Ronaldo, ...

Ajax-Juventus - parla Van Der Sar : “Possiamo vincere. Ronaldo recupera” : AJAX JUVENTUS – Si avvicina la data segnata in rosso sul calendario dei tifosi della Juventus. Dopo l’impresa ottenuta contro l’Atletico Madrid il cammino dei bianconeri in Champions prosegue e farà tappa ad Amsterdam il prossimo 10 aprile, quando le porte della Crujiff Arena apriranno per l’andata dei quarti di finale di coppa. C’è ansia […] L'articolo Ajax-Juventus, parla Van Der Sar: “Possiamo vincere. Ronaldo ...

Napoli – Dal gap con la Juventus alla scaramanzia per l’Europa League - De Laurentiis sincero : “se avessi un altro fatturato vincerei sempre” : A tutto De Laurentiis: dall’avversaria trovata per i quarti di finale di Europa League al gap con la Juventus “Sarebbe stato più facile affrontare altre squadre che sono andate ad altre nostre rivali“. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito al sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha opposto agli azzurri l’Arsenal. FRANCK FIFE / AFP “Io credo che Ancelotti sappia ...

Calciomercato Juventus - Varane osservato speciale ma c’è Zidane da convincere : Il Calciomercato della Juventus è sempre più in movimento e l’occhio di Paratici è puntato sulla difesa. De Ligt è il primo della lista ma la concorrenza è folta e il Barcellona sembra aver accumulato un buon vantaggio negli ultimi giorni. Così i bianconeri vorrebbero provare l’offensiva per Varane che non sembra più incedibile per il Real Madrid. Calciomercato Juventus: parte la trattativa per Varane Il Calciomercato della Juventus dall’Olanda ...

Occhiuto : centodestra vince sempre - un po’ come la Juventus : Roma – “E adesso anche la Basilicata! Il centrodestra e’ un po’ come la Juve. vince sempre. E Forza Italia, nonostante certi gufi, e’ sempre piu’ indispensabile. Siamo quel faro dell’affidabilita’ che illumina la navigazione di una coalizione sempre piu’ vincente e convincente”. Cosi’ su Twitter Roberto Occhiuto, vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia. L'articolo ...

Juventus - Repice : 'Differenze fra Allegri e Conte? Nessuna - sono due allenatori vincenti' : Ai microfoni di RMC Sport, il noto giornalista della Rai Francesco Repice si è soffermato su alcuni argomenti di interesse sportivo: fra tutti il ruolo di Federico Bernardeschi nella Juventus e nella Nazionale e le differenze fra due super allenatori come Antonio Conte e Massimiliano Allegri. In merito al giocatore originario di Carrara, protagonista nel match degli ottavi di finale di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid, Repice ha ...