Il nuovo fidanzato di Lara è Farid Shirvani

Sara Affi Fella chiede (di nuovo) scusa e presenta il fidanzato : Protagonista di quello che è stato definito il "Sara Affi Fella gate", la ex tronista di Uomini e Donne è tornata a chiedere scusa a tutti i follower attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.La giovane campana, che ha ammesso di aver avuto una relazione con l"ex fidanzato Nicola Panico durante la partecipazione a Uomini e Donne, aveva aperto un nuovo profilo social dopo lo scandalo che l"aveva vista coinvolta. A distanza di mesi da quanto ...

Sara Affi Fella presenta il nuovo fidanzato e chiede ancora scusa per lo scandalo : Sara Affi Fella torna ad essere presente e attiva sul fronte social e in queste ore ha voluto riattivare il suo vecchio account su Instagram, quello che aveva chiuso poco dopo che venne fuori il clamoroso scandalo a Uomini e donne. Un ritorno che è stato accompagnato anche dalla presentazione ufficiale del nuovo fidanzato con il quale Sara ha scelto di voltare definitivamente pagina e di voler andare avanti definitivamente, lasciandosi alle ...

Sara Affi Fella riapre il suo vecchio profilo Instagram e parla del nuovo fidanzato : Sara Affi Fella torna ad essere pienamente attiva sul fronte social. L'ex tronista di Uomini e donne, protagonista dello scandalo che qualche mese fa ha suscitato un vespaio di polemiche nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, aveva disattivato il suo account Instagram ufficiale dopo che i followers avevano cominciato ad abbandonarla, delusi dal fatto di aver scoperto che in realtà l'ex tronista fosse interessata soltanto alla ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha un vizietto : 'Chi è il mio nuovo fidanzato'. Dopo lo scandalo - proprio lui : Si torna a parlare di Sara Affi Fella . L'ex tronista di Uomini e Donne , Dopo essere finita nell'occhio del ciclone per aver nascosto di essere fidanzata con Nicola Panico pur avendo scelto Luigi ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha un vizietto : "Chi è il mio nuovo fidanzato". Dopo lo scandalo - proprio lui : Si torna a parlare di Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne, Dopo essere finita nell’occhio del ciclone per aver nascosto di essere fidanzata con Nicola Panico pur avendo scelto Luigi Mastroianni, ha ripreso ad aggiornare i fan sulla sua vita sentimentale. Rispondendo ad alcune domande su

Lady Gaga ha (forse) un nuovo fidanzato : l’attore Jeremy Renner : Candidato due volte all'Oscar The post Lady Gaga ha (forse) un nuovo fidanzato: l’attore Jeremy Renner appeared first on News Mtv Italia.

Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato ma preferisce non farsi vedere : 'Lo tengo per me' : Per Sara Affi Fella è giunto il momento di riprendersi in mano la sua vita. L'ex tronista di Uomini e donne, protagonista del tanto discusso scandalo che la vide coinvolta nella passata edizione del dating show Mediaset, è tornata ad essere attiva sui social in particolar modo su Instagram, dove spesso risponde alle domande che le vengono fatte dai suoi stessi fan, curiosi di scoprire e di sapere come procede la sua vita sentimentale e anche ...

Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato : ecco perché non si mostra con lui : Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato, è ufficiale: ecco perché ha deciso di non mostrarsi insieme a lui sui social Per Sara Affi Fella è arrivato il momento di scrivere un altro capitolo della sua vita dopo lo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne. Adesso l’ex tronista è fidanzata e, dopo varie […] L'articolo Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato: ecco perché non si mostra con lui proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 16 - il nuovo cast : dall'ex di Tina al fidanzato di Ciacci (Rumors) : Barbara D'Urso è a dir poco instancabile e, in queste settimane, si sta preparando per il debutto della nuova edizione del Grande Fratello 16 che vedremo in onda da lunedì 8 aprile su Canale 5. Una nuova attesissima edizione che arriva a distanza di un anno dal ritorno in video della versione 'classica' del reality show, che tanta fortuna ha ottenuto dal punto di vista degli ascolti. E in queste ore circolano le prime indiscrezioni su quelli che ...

Beatrice di York sfoggia il nuovo fidanzato di origini italiane. È nata una nuova coppia reale? : La mostra della National Gallery che, per la prima volta, è stata presentata ai reali inglesi e a personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, non è stata solo una serata di puro e semplice ...

Va a C'è posta per te per chiedere scusa alla sua ex : lei chiude la busta - lui accoltella il nuovo fidanzato - Ultime Notizie Flash : Voleva chiedere scusa alla sua ex a C'è posta per te: lei non ha aperto la busta. Il ragazzo ha tentato di uccidere il suo nuovo fidanzato

Va a C'è posta per te per chiedere scusa alla sua ex : lei chiude la busta - lui accoltella il nuovo fidanzato - Ultime Notizie Flash : Voleva chiedere scusa alla sua ex a C'è posta per te: lei non ha aperto la busta. Il ragazzo ha tentato di uccidere il suo nuovo fidanzato

Va a C'è posta per te per chiedere scusa alla sua ex : lei chiude la busta - lui accoltella il nuovo fidanzato - Ultime Notizie Flash : Voleva chiedere scusa alla sua ex a C'è posta per te: lei non ha aperto la busta. Il ragazzo ha tentato di uccidere il suo nuovo fidanzato

Va a C'è posta per te per chiedere scusa alla sua ex : lei chiude la busta - lui accoltella il nuovo fidanzato - Ultime Notizie Flash : Voleva chiedere scusa alla sua ex a C'è posta per te: lei non ha aperto la busta. Il ragazzo ha tentato di uccidere il suo nuovo fidanzato