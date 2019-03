Così si muove il laboratorio delle fusioni | di stato | in Germania

L'Eredità - Flavio Insinna commuove tutti : "Stasera la puntata comincia Così " - straziante saluto a Frizzi : Una standing ovation commovente a L'Eredità , per ricordare Fabrizio Frizzi a un anno dalla sua morte. Flavio Insinna dedica un pensiero speciale all'ex "padrone di casa" del quiz di Raiuno, esordendo così nella puntata andata in onda martedì 26 marzo: "Stasera la puntata comincia da qua. Questa è la

Non solo canzonette per Ariana Grande - Così lo Sweetener Tour promuove il diritto al voto tra i giovani : C'è una tendenza sempre più spiccata negli ultimi tempi da parte di alcuni grandi nomi del pop mondiale ad esporsi politicamente e ad invitare il pubblico alla partecipazione politica: ad esempio, per Ariana Grande lo Sweetener Tour è anche un'occasione di coinvolgimento dei suoi giovanissimi fan in un processo di presa di coscienza dei propri diritti. La cantante ha infatti legato la sua nuova Tournée mondiale ad un'iniziativa che mira a far ...