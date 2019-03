' Colpa degli italiani che non hanno capito nulla' | Berlusconi

NBA – Kobe Bryant incoraggia LeBron James : “non mollare! Lakers? Colpa degli infortuni - sul mercato possono…” : Kobe Bryant difende i Lakers. Il Black Mamba dà la Colpa della stagione complicata agli infortuni, confida nell’operato di Magic Johnson sul mercato e consiglia a LeBron James di non mollare Nonostante si sia ritirato da qualche stagione, Kobe Bryant è sempre rimasto vicino ai suoi Lakers. Il ‘Black Mamba’, ha assistito da tifoso alla pessima annata dei Lakers che, nonostante l’inserimento di LeBron James nel ...

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “Il quinto posto? Colpa mia - ho commesso degli errori in Q3” : quinto tempo nel primo turno di qualifiche in carriera con la Ferrari: è questo l’esito del time-attack in Australia, sul tracciato di Melbourne, per il monegasco Charles Leclerc. Il nuovo alfiere della Rossa, anche per via di un Q3 non perfetto, ha concluso in quinta posizione a quasi 1″ dalla Mercedes di Lewis Hamilton, in una giornata negativa anche per questo in casa della scuderia di Maranello. “Come risultato, non sono ...

Maduro : blackout è Colpa degli Usa : 1.58 Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha assicurato che dispone di prove che dimostrano che è stato un cyber attacco partito dagli Stati Uniti che ha causato il blackout che paralizza il paese da giovedì scorso. Maduro ha annunciato la creazione di una commissione d'inchiesta sul caso, con l'assistenza delle Nazioni unite e di paesi come Cina, Russia, Iran e Cuba

La bufala degli 80 neonati morti in un ospedale venezuelano per Colpa dei blackout : La notizia di 80 neonati morti per il blackout in Venezuela è, per fortuna, falsa. Secondo l’ultimo rapporto diffuso dagli ospedali venezuelani, in tutti il Paese sono 7 i piccoli hanno perso la vita a causa all'interruzione di energia elettrica. Dal 7 marzo, il numero di decessi nelle strutture sanitarie legati alla mancanza di luce è di 21 persone.Continua a leggere

Mattarella : “E’ stata la Colpa degli uomini a provocare lutti - più che la natura” : “E’ stata la colpa degli uomini a provocare lutti, più che la natura“: lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera pubblicata dal quotidiano la Tribuna di Treviso, a pochi giorni dalla sua visita ufficiale nel Bellunese, area duramente colpita dall’ondata di maltempo di fine ottobre 2019. “La coscienza dei propri limiti non esonera tuttavia da responsabilità, anzi dovrebbe spingere ...

Gorizia - Ilaria Cecot : "Vignette e insulti sessisti. Per Colpa degli hater sono finita in ospedale" : L'ex assessora provinciale di sinistra racconta il suo incubo: "Dileggiata anche per il legame, ora finito, con un leghista"

Klopp : 'Brutto Liverpool. Colpa degli infortuni dello United' : Un brutto Liverpool rimanda ancora l'appuntamento con i tre punti: poche idee, zero gol e classifica sempre più corta, con il City secondo che insegue adesso a un solo punto di distacco. La squadra ...

Elia Fongaro e Jane Alexander/ Finita per Colpa degli ex? Le ultime a Pomeriggio 5 : Elia Fongaro e Jane Alexander, le ultime news sulla loro rottura in diretta da Barbara d'Urso durante la nuova puntata di Pomeriggio 5.

Sondaggi elettorali - per il 73% degli elettori il M5S non perde punti per Colpa di Salvini : Secondo una rilevazione condotta da Emg Acqua per Agorà il calo di consensi del Movimento Cinque Stelle non dipenda dalla Lega, cioè dall'aver seguito la linea dettata dal vicepremier leghista Matteo Salvini. Ill 22% è invece convinto che la perdita di preferenze sia proprio legata a questo motivo.Continua a leggere

Foibe - gli italiani assassinati non ci assolvono. Non è sempre ‘Colpa degli altri’ : Non può esserci alcun dubbio sulla fondatezza del dramma delle Foibe, dove tra il 1943 e il 1947 i partigiani e l’esercito del leader comunista jugoslavo Tito gettarono tra 5mila e 10mila italiani. Però due recenti iniziative locali dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia hanno offerto l’occasione per accusare l’Anpi di “negazionismo”. Ha fatto bene la presidente nazionale dell’associazione, Claudia Nespolo, a prendere le distanze: “Sia ...

'Ho perso l'amore per Colpa degli impegni. La politica non è un'esigenza nella mia musica : lo sono i sogni e le speranze' : Il cantautore, concorrente di Sanremo 2019, parla con il Corriere dei compromessi, delle rinunce e delle gioie legate al successo

Ultimo : "Ho perso l'amore per Colpa degli impegni. La politica non è un'esigenza nella mia musica : lo sono i sogni e le speranze" : Dopo aver trionfato lo scorso anno sul palco dell'Ariston nella categoria "giovani", le aspettative sono alte per la performance di Ultimo in gara tra i "Big" della 69esima edizione di Sanremo. In molti lo danno per favorito alla vittoria, ma lui ci tiene ad andare con i piedi di piombo e non crearsi illusioni."Avere addosso l'etichetta del vincitore annunciato è una responsabilità troppo alta. Non sempre vincere è segno di ...