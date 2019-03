Ciclismo | grande podio in azzurro per Jacopo Mosca | fuggitivo doc

Ciclismo - il weekend degli italiani. Azzurri aggressivi alla Sanremo ma non abbastanza. Grande prova di Moschetti a Denain : Archiviato il primo weekend della primavera ciclistica 2019, possiamo tracciare innanzitutto un bilancio complessivo degli Azzurri in scena alla Milano-Sanremo, che non si sono nascosti, tentando in qualche modo di onorare la corsa. Partiamo da Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), vincitore della Classicissima lo scorso anno, e primo italiano di quest’ultima edizione dominata da Julian Alaphilippe. Lo Squalo dello Stretto, ottavo al ...

"G" : domani in regalo con la Gazzetta il ritorno dello Squalo e il grande Ciclismo : Ottanta pagine per il ciclismo con la "G" maiuscola. Sarà in edicola domani, in regalo con la "Gazzetta dello Sport", "G", il magazine gratuito in un numero speciale tutto dedicato alla grande primavera ciclistica che sta per iniziare. torna lo Squalo - Da Vincenzo Nibali, con la lunga intervista concessa in ...

Ciclismo - Gianni Savio su Fabio Aru : “Era un grande scalatore. I fatti dicono che dobbiamo parlare al passato” : Fabio Aru sta attraversando il momento peggiore della carriera, il Cavaliere dei Quattro Mori sembra essere entrato in un tunnel da cui è davvero molto difficile uscire. Sembra essere molto lontano quel ragazzo capace di indossare la maglia gialla al Tour de France 2017 mettendo in difficoltà addirittura Chris Froome: il ritiro forzato al Giro d’Italia a causa di diversi problemi fisici, delle criticità riscontrate all’ultima Vuelta ...

Ciclismo - doping Preidler confessa L errore più grande della mia vita : GRAZ - Nuovo scandalo doping nel mondo del Ciclismo. Si allarga infatti lo scandalo che rischia di travolgere l'Austria. Dopo i casi dei fondisti ai Mondiali di Seefeld e dell'arresto dell'ex medico della Gerolsteiner, il tedesco ...

Ciclismo : grande spettacolo alla Het Nieuwsblad - vince Stybar : Anche il Belgio ha aperto il sipario sulla stagione del grande Ciclismo 2019 con la prima classica sul pavè, la Het Nieuwsblad. La corsa ha offerto grande spettacolo e azione continua, come quasi sempre avviene nelle corse fiamminghe. Greg Van Avermaet è stato il punto di riferimento ed ha costruito la selezione decisiva con una serie di attacchi sui muri più difficili, ma non è riuscito a staccare tutti e nel finale non ha resistito agli scatti ...

Ciclismo - Nibali torna sull'incidente alla Grande Boucle : ‘Il Tour se ne è lavato le mani’ : L’episodio più discusso e controverso della stagione scorsa di Ciclismo, l’incidente a Vincenzo Nibali al Tour de France, non è ancora andato in archivio. Quell’assurda caduta provocata da uno spettatore costò al campione siciliano il ritiro dalla corsa francese e un brutto infortunio che di fatto condizionò tutto il resto dell’annata. La questione non è ancora chiusa e nei giorni scorsi l’organizzazione del Tour si è fatta avanti con una ...

La Sicilia sempre più al centro del Ciclismo World Tour : ufficiale il ritorno del Giro d’Italia nel 2020 e addirittura la “Grande Partenza” del 2021. Torna anche l’epico “Giro di Sicilia” : Grandissime novità per i Siciliani appassionati di Ciclismo: il futuro della Sicilia è sempre più a due ruote, importanti finanziamenti per inserire il Giro di Sicilia nel World Tour e per appuntamenti storici col Giro d’Italia Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere il Giro di Sicilia inserito del World Tour UCI. Ben presto si potrà assistere ad uno spettacolo vero e proprio per tutti gli amanti del ...