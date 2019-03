Carpi-Crotone | dove vederla in tv | su Dazn o diretta streaming

termometropolitico

(Di sabato 30 marzo 2019)in tv, suSabato 30 Marzo 2019 ilospiterà ilallo stadio Cabassi di. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 30esima giornata di Serie B, è fissato per le ore 15:00.: come arrivano le squadre Il match di andata del 4 novembre, si è concluso sull’1 a 1 soprattutto grazie allo straordinario Colombi, estremo difensore del, che ha più volte salvato il risultato con delle splendide parate. Il primo gol del match è stato quello dell’ex Molina insacca in rete dopo un bel cross dalla fascia di Martella, il tutto al 23′. Il primo tempo si concluse così sull’1 a 0. Il gol del pareggio delarrivò al 74′su un contropiede, Mokubo Tembe pesca solo Concas, che con una rasoiata a fil di palo supera Cordaz.Sarà un ...

GiannoAlessio : Serie B Matchday collection _ 30^ giornata _ @carpifc1909 Vs @FcCrotoneOff _ #Matchday #SerieB #carpi #crotone… - GazzettaDelSud : #Crotone, a Carpi è come una finale - CarpiCalcioNews : #Crotone, #Stroppa: ''Il #Carpi non merita questa classifica. Sarà uno scontro diretto'' - #SerieB… -