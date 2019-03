“A Santiago del Cile ho aperto un caffè per le donne : casa è dove realizzo i miei sogni. In Italia c’è tristezza” : Quello dell’accoglienza e di fare qualcosa per aiutare e promuovere le donne è un pallino che Sarah Grimaldi, 35enne romana, ha sempre avuto in testa. Prima lo ha fatto con il ristorante Orient Experience, aperto a Venezia con due soci e gestito anche con migranti e rifugiati, e poi con El cafè de las mujeres (Il caffè delle donne), inaugurato lo scorso febbraio a Santiago in Cile. Un luogo magico e unico, fatto e ...