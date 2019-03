Pd | basta Raggi | dimissioni subito dopo fallimento totale e drammatico

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – “Mentre e’ ancora in corso in Aula Giulio Cesare il Consiglio comunale, con il gruppo Partito Democratico Assemblea capitolina abbiamo chiesto alla sindaca Virginiaper ilamministrativodi cui e’ responsabile insieme al MoVimento 5 Stelle. Roma muore ogni giorno di piu’. Hanno trasformato la Capitale nel piu’ grande laboratorio per la decrescita infelice. È ora di dire! A casa ora! #”. Lo scrive il Pd Roma sulla sua pagina Facebook pubblicando il video della protesta In Aula.L'articolo Pd:proviene da RomaDailyNews.

zazoomnews : Fassina a Raggi: come venire fuori da questo pantano? basta recitare copione - #Fassina #Raggi: #venire #fuori - zazoomblog : Fassina a Raggi: come venire fuori da questo pantano? basta recitare copione - #Fassina #Raggi: #venire #fuori - romadailynews : Fassina a Raggi: come venire fuori da questo pantano? basta recitare copione: Roma – “La… -