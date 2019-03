La nuova patch di Heroes of the Storm introduce l' evento Complesso di Caldeum | la

Ecco i dettagli della nuova patch di Call of Duty : Black Ops 4 : Treyarch ha svelato le novità in arrivo in Call of Duty: Black Ops 4 con la nuova patch prevista per il 26 marzo, tali novità andranno a toccare la modalità multiplayer classica e Blackout, la modalità battle royale del famoso shooter.Come riporta Dualshockers, Blackout vedrà l'introduzione della granata EMP di Zero (molto utile per disattivare i dispositivi elettronici), l'arco Sparrow di Outrider (potrete trovarlo nei lanci di rifornimento) ed ...

Fortnite : la nuova patch 8.20 arriverà domani : Fortnite sta per riceve una nuova ondata di contenuti con la nuova patch 8.20 che, tra le novità, includerà la modalità a tempo "Il Pavimento è Lava".Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato alcuni dei contenuti attesi con l'update, si parlava di modifiche per il Cannone Pirata, per le Granate Appiccicose e altre correzioni.Come segnala FortniteIntel, Epic ha annunciato via Twitter che i server saranno offline domani, 27 marzo, dalle ore 10 ...

La nuova patch mira ad eliminare le loot box a pagamento in Heroes of the Storm : Blizzard ha recentemente pubblicato il patch note del nuovo aggiornamento in arrivo nel suo MOBA Heroes of the Storm, le novità più importanti riguardano senza dubbio le microtransazioni.Come riporta Destructoid, prima di tutto le loot chest non potranno più essere acquistati con le gemme (ovvero la valuta premium) ma solo spendendo 3.000 unità d'oro, ottenibile durante il gioco. Precisiamo che in queste chest sarà addirittura possibile ...

Più oggetti mitici e leggendari per Anthem : la nuova patch aumenta i loot : Anthem non è solo l'ultima fatica videoludica di BioWare, ma anche quella più ambiziosa nella gloriosa storia della software house canadese. Attesissimo da pubblico e critica, lo sparatutto in terza persona da vivere in compagnia degli amici online ha però deluso le aspettative. Almeno in parte, per tutta una serie di problematiche e criticità che continuano ad inficiarne l'esperienza. Pensiamo ad esempio ai frequenti crash dei server su PC, ...

Disponibile una nuova patch per Windows 10 che risolve i problemi causati dalla patch KB4482887 : Il primo marzo Microsoft ha pubblicato l'aggiornamento KB4482887 per Windows 10, che però ha portato con sé alcuni effetti collaterali abbastanza fastidiosi per i giocatori PC. Una volta installata la patch, molti utenti hanno infatti riscontrato evidenti cali di prestazione con titoli come Minecraft, Playerunknown's Battlegrounds e Destiny 2.Come riporta Rock Paper Shotgun, Microsoft ha subito consigliato ai suoi utenti di disinstallare ...

La nuova patch di Apex Legends va a bilanciare la pistola Wingman e il fucile Peacekeeper : Apex Legends ha finalmente ricevuto la sua prima patch volta a bilanciare alcune delle bocche da fuoco presenti nel gioco, ovvero la pistola Wingman e il fucile Peacekeeper.Come riporta VG247, prima di tutto gli sviluppatori hanno ridotto la percentuale di spawn di entrambe le armi, al contrario è stata aumentata la percentuale delle alle armi energetiche e le relative munizioni. Inoltre il moltiplicatore per i colpi alla testa del Wingman è ...

Diamo uno sguardo alle novità introdotte con la nuova patch di Battlefield 5 : Nella giornata di oggi, Battlefield 5 ha ricevuto la sua nuova patch (si tratta del quarto aggiornamento di Lightning Strike). L'aggiornamento è disponibile per tutte le piattaforme, pesa circa 1GB e va a risolvere alcuni bug minori, oltre a ribilanciare alcuni elementi del gioco.Come riporta VG247, di seguito potete dare uno sguardo al patch note completo:Battlefield 5 è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi rimanDiamo ...

Overwatch : nuova patch disponibile per il Public Test Region : Blizzard Entertainment, sviluppatore del noto FPS competitivo Overwatch, ha da poco reso disponibile, come di consueto, la possibilità di provare tutte le modifiche che verranno introdotte con la ...

La nuova patch di Anthem punta a migliorare il sistema di crafting e di iscrizioni delle armi : Anthem è stato pubblicato ufficialmente solo da qualche settimana, purtroppo però molti utenti hanno lamentato diversi problemi, sia di natura tecnica che di gameplay. BioWare si è quindi messa all'opera per cercare di risolvere il tutto con una patch dedicata da circa 3GB, che punta a migliorare il sistema di crafting e di iscrizioni delle armi.Come riporta Dualshockers, gli sviluppatori hanno inizialmente creato un post su Reddit in cui hanno ...

Ricordate il DLC di Assassin's Creed Odyssey che fece infuriare molti giocatori? La nuova patch ne rimpiazza il finale e introduce il New Game + : Come forse ricorderete, circa un mese fa si accesero delle polemiche piuttosto importanti intorno al secondo episodio di L'Eredità della Prima Lama, un DLC di Assassin's Creed Odyssey che a conti fatti non teneva conto dei giocatori che avevano plasmato il proprio alter ego come omosessuale e che quindi negava la libertà di scelta teoricamente garantita agli utenti.Ubisoft era intervenuta promettendo maggiore attenzione e nella giornata di oggi ...

Fallout 76 si aggiorna con una nuova patch : Se giocate a Fallout 76 vi sarete sicuramente accorti della presenza di una nuova patch, la quale apporta modifiche, miglioramenti e novità al gioco, scopriamoli insieme. Fallout 76: Disponibile la patch 6 Le poche ma importanti modifiche apportate sono: Aumento del limite del Deposito, passando da 600 a 800 Classificazione del Lanciagranate M79 e il Lanciagranate Automatico come armi pesanti Danneggiare per errore il C.A.M.P ...

Age of Empires sarà protagonista della puntata di marzo di Inside Xbox - nuova patch per la Definitive Edition : Recentemente è stato annunciato che durante l'episodio di marzo di Inside Xbox ci saranno novità riguardo la saga di Age of Empires. Secondo quanto affermato dalla community manager Jennifer Godwin, si parlerà di annunci importanti, è dunque lecito pensare a nuove informazioni sul quarto capitolo o perché no, una versione remaster del terzo capitolo. Come riporta WCCFTECH, in occasione del primo anniversario della pubblicazione di Age of ...

Stagione 1 Apex Legends - la nuova patch tra problemi di crash e cheater : Sono più di 25 milioni i giocatori che hanno accordato la loro fiducia ad Apex Legends. A poco più di 10 giorni dall'uscita - è scaricabile gratis su PC, PS4 e Xbox One -, il Battle Royale di Respawn Entertainment è già un successo, tanto da impensierire seriamente il rivale Fortnite. Per contrastare lo strapotere del titolo di Epic Games, gli sviluppatori americani autori dei due capitoli di Titanfall vogliono e devono rilasciare a getto ...

Battlefield 5 : disponibile la modalità co-op Combined Arms e una nuova patch correttiva : Eletronic Arts ha recentemente pubblicato il patch note del terzo aggiornamento Lightning Strikes che è disponibile già da oggi per Battlefield 5. Si tratta di una patch molto importante in quanto introduce la modalità co-op Combined Arms e va a lavorare sul bilanciamento del gioco, oltre a risolvere alcuni bug minori.Come riporta VG247, tra le novità più importanti segnaliamo un miglioramento del netcode e del TTK, su PC invece i possessori di ...