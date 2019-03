Il cappello da pescatore è tornato

gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2019) Lo abbiamo visto indosso a Johnny Depp nella psichedelica pellicola «Paura e Delirio a Las Vegas», nonché sfoggiato da Liam Gallagher degli Oasis e non solo: il «bucket hat» è un grande classico degli anni '90 che, come molti dei capi iconici di quegli anni, ora è ufficialmente di ritorno, a partire dalle passerelle. Durante le sfilate della primavera/estate 2019 infatti, sono stati tra i principali protagonisti delle collezioni moda uomo presentate da Milano a Parigi, riportando in auge lo spirito genuino, sportivo e ultra-casual del «fisherman», reinterpretato attraverso i nuovi codici di stile delle case di moda. Versace ha fatto sfilare un «bucket hat» pitonato, dal tocco bold, mentre MISBHV lo ha declinato in tonalità fluo in pieno stile streetwear. Sino a Jacquemus, che ne ha ripreso il modello basic per eccellenza, ...

