HP | arrivano i notebook Envy e Spectre e il Pavilion X360 da 14 pollici

(Di venerdì 29 marzo 2019) A breve esordiranno i nuovi portatili HP delle storiche famigliee ilda 14. I primi due sono prodotti indirizzati ai professionisti e caratterizzati da materiali di qualità e dalla buona trasportabilità. Il “piatto forte” delle novità dovrebbe riguardare gli schermi.Alcuni modelli a 15(come lo15mostrato al CES 2019 di Las Vegas) dovrebbero essere equipaggiati con schermo AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode) prodotto da Samsung. Ha una risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel), luminosità fino a 600 candele al metro quadro, basso tempo di risposta e ampi angoli di visione. Un display di grande pregio con le carte in regola per soddisfare anche i professionisti della grafica.Ai blocchi di partenza anche un modello per i consumatori finali, l’HP14”. Si tratta di un prodotto che ...

