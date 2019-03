Disponibile la beta pubblica di Magisk 19 con supporto a 64-bit e Android Q

La beta di Mortal Kombat 11 è Disponibile per PS4 e Xbox One : Se avete pre-ordinato Mortal Kombat 11 di NetherRealm Studios per Xbox One o PS4, sappiate che la closed beta per entrambe le versioni è ora disponibile. Come segnala Gamingbolt, questa fase sarà disponibile fino al 31 marzo e avrete bisogno di un abbonamento Xbox Live Gold o PlayStation Plus per il gioco in multiplayer online. (Controllate il supporto ufficiale per maggiori informazioni).In termini di contenuti, ci sono cinque personaggi tra ...

La beta della modalità Sopravvivenza di Fallout 76 è finalmente Disponibile e introduce un PvP decisamente più interessante : Ora i giocatori possono affrontare la modalità Sopravvivenza beta di Fallout 76 su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Questa nuova modalità competitiva per Fallout 76 è separata dal gioco principale e offre meno restrizioni per il combattimento tra giocatori (PVP), una posta in gioco più alta, classifiche e altro ancora. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Leggete l'ultimo articolo di Dentro il Vault per maggiori informazioni sulla modalità ...

Modalità notte su WhatsApp quasi pronta per Android : aggiornamento beta Disponibile il 26 marzo : Oggi si compie un passo decisamente in avanti per la Modalità notte su WhatsApp. In queste ore, è stata resa disponibile una nuova beta per Android dell'applicazione di messaggistica nella sua versione 2.19.82: per quanto il tanto atteso dark mode non sia attivato direttamente in app, ci sono tracce effettive delle nuove schermate scure per le chat, la sezione impostazioni, profilo e tutte quelle previste dal servizio. Da tempo gli utenti ...

È Disponibile la prima closed beta di MIUI 10 per Redmi Note 5 basata su Android 9 Pie : È disponibile la prima closed beta di MIUI 10 per Xiaomi Redmi Note 5, basata su Android 9 Pie, anche se per l'installazione è richiesta la TWRP. L'articolo È disponibile la prima closed beta di MIUI 10 per Redmi Note 5 basata su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

POCOPHONE F1 dà il benvenuto alla modalità Game Turbo - Disponibile nella MIUI Global Beta : Anche POCOPHONE F1 accoglie a braccia aperte la nuova modalità Game Turbo con la MIUI Global Beta, una funzione che permette di godere di una gestione più intelligente e proficua delle risorse dedicate all'esperienza di gioco. L'articolo POCOPHONE F1 dà il benvenuto alla modalità Game Turbo, disponibile nella MIUI Global Beta proviene da TuttoAndroid.

È Disponibile MIUI 10 Global Beta 9.3.21 con tante novità - ma non per tutti : Xiaomi pubblica la versione 9.2.21 di MIUI 10 Global Beta, con molte novità, ma ci sono alcuni esclusi davvero eccellenti. L'articolo È disponibile MIUI 10 Global Beta 9.3.21 con tante novità, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.

Android Q : Disponibile la Beta - ma non per tutti. Ecco le novità - UI sempre più simile ad iOS : Google non attende la conferenza per gli sviluppatori nota come Google I/O e lancia Android Q, la nuova Major release disponibile, a sorpresa, direttamente in versione Beta e non la classica Developer preview. L’interfaccia Android ad ogni versione diventa sempre più simile a quella di iOS, anche le app aggiornate (Continua a leggere)L'articolo Android Q: disponibile la Beta, ma non per tutti. Ecco le novità, UI sempre più simile ad iOS è ...

Android Q è ufficiale : già Disponibile al download in beta per i Google Pixel : Google ha annunciato la disponibilità della prima versione beta di Android Q. Scopriamo le principali novità e i dispositivi sui quali può essere installato. L'articolo Android Q è ufficiale: già disponibile al download in beta per i Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Red Dead Online Beta : Bottino di guerra ora Disponibile : Tramite un recente comunicato, Rockstar ha annunciato che è ora disponibile la nuova modalità Bottino di guerra nel suo Red Dead Online Beta. Ecco quanto riportato dal comunicato:"Nel percorso di ampliamento e miglioramento della Beta di Red Dead Online, continueremo a espandere e a migliorare le Serie di Rese dei conti. Queste modalità in cui i giocatori si sfidano tra loro si basano su scontri concitati, perfetti per una partita veloce o per ...

L’Open Beta di ‘Xenon Racer’ è finalmente Disponibile su Steam : A partire dalle ore 18:00 CET del 27 Febbraio fino alle ore 18:00 CET del 6 Marzo, il gioco di corse arcade futuristico Xenon Racer sarà giocabile in Open Beta su Steam. Per la prima volta sarà possibile giocare a Xenon Racer anche con il supporto ai volanti. Unendosi alla Open Beta i giocatori da tutto il mondo potranno lanciarsi in drift sfrenati tagliando le curve a bordo delle macchine potenziate dallo Xenon prima del ...

Red Dead Online : Disponibile l'aggiornamento della beta : Oggi la beta di Red Dead Online riceve un grosso aggiornamento: include nuove modalità, un miglior bilanciamento, nuove armi, nuovi vestiti e altre migliorie richieste dalla community.Ottieni Pepite d'Oro e PE completando le Sfide giornaliere, una nuova serie di obiettivi di diverso tipo come scuoiare animali, trovare tesori, vincere faide e altro. Apri il menu giocatore per consultare le tue 7 Sfide giornaliere che cambieranno ogni giorno. Ogni ...