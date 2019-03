Conte dice che lo Ius soli non è nel contratto di governo Auspico una riflessione

Codice rosso - Conte : 'La maggioranza pronta a votare il revenge porn' : "La settimana prossima il Parlamento sarà chiamato a votare le norme sul "revenge porn". Si tratta di condotte indegne che offendono la dignità della persona, il più delle volte donna, e violano le ...

Conte : «Nessuna reazione emotiva giustifica un femminicidio»|La giudice : «C'è omicidio e omicidio» : Il premier è intervenuto su Facebook per commentare le recenti sentenze che a Genova e Bologna hanno attenuato la pena dell'assassino perché «disperato, in preda a una tempesta emotiva». «Nessun sentimento, pur intenso, attenua un femminicidio»

F35 - l’Italia pagherà il debito con gli USA (ma Conte non dice se andremo avanti col progetto) : Vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta sul "caso" del debito con Lockeed Martin per gli F35: il Governo salderà la quota rimanente nei prossimi giorni. Ma c'è ancora grande incertezza sugli acquisti futuri: avviata una ricognizione "tecnica".Continua a leggere

Governo - Salvini rilancia : “Ora Conte porti in cdm lo Sblocca-cantieri e la revisione del Codice degli appalti” : Il dossier Tav per ora è congelato. Sabato, nel giorno del suo 46° compleanno, aveva salutato con soddisfazione l’accordo raggiunto con gli alleati del M5s, suggellato dallo scambio di lettere tra il premier Conte e Telt, ma la verità è che ha dovuto ingoiarlo a forza: i bandi tecnicamente sono partiti, ma resteranno sospesi per mesi. Così ora Matteo Salvini rilancia e chiede pubblicamente che sul tavolo del consiglio dei ministri arrivino ...

Giuseppe Conte e l'ennesima 'mossa del cavillo' - di C. Paudice - : Se c'è la volontà politica non c'è incompatibilità insormontabile per il governo presieduto dall'ex vicepresidente dell'organo di autogoverno dei giudici amministrativi, Cpga,, ben fornito di ...

Cosa dice la lettera del premier Conte che blocca la TAV : Il premier chiede di "astenersi da attività" che vincolino lo Stato, senza però perdere i fondi Ue. "I gruppi di potere non ci condizionano". La società risponde: "La pubblicazione relativa ai lavori principali è stata fermata, ma un nuovo rinvio oltre il mese di marzo comporterebbe la riduzione dei 300 milioni di fondi Ue".Continua a leggere

Tav. Conte appoggia il M5S e dice 'no' a Salvini. Dubbi sulla convenienza : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera'. E ha sottolineato: 'Ho ...

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : «Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo» : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi che ha anche escluso una possibile crisi di governo. Tuttavia ha ammesso le divisioni: «Le posizioni di M5s e Lega sull’opera restano contrapposte» . Nella serata di giovedì la tensione è salita ulteriormente con il botta e risposta a distanza tra i due vicepresidenti del consiglio. Luigi Di Maio ha ...

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi. «Se il cantiere fosse oggi mi batterei contro» ha aggiunto, le posizioni di M5s e Lega sull’opera «restano contrapposti» ma ora «l’unica via è condividere i dubbi con Francia e Ue». E ha aggiunto: «Nessun vertice previsto per stasera»...

Juve - Conte con Pirlo : l'idea affascina se Agnelli dice sì : TORINO - Pensare al ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus non è più uno stravagante esercizio di fantasia. E' questo per una questione assai pragmatica: è uno dei migliori allenatori ...

Conte dice che venerdì ci sarà la decisione finale sulla Tav : Roma, 5 mar., askanews, - Il governo assumerà la decisione finale sulla Tav nella giornata di venerdì 8 marzo. Lo ha riferito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti al ...

Il governo vuole rimettere il turbo sulle infrastrutture - dice Conte : "L'Italia deve correre" e il governo vuole "rimettere il turbo sul fronte delle infrastrutture": lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Sole 24 Ore in cui ha paragonato le potenzialità del Paese al percorso lungo "un'autostrada a tre corsie con una Ferrari di cui finora non abbiamo premuto l'acceleratore". "Adesso abbiamo deciso di farlo", ha aggiunto, ricordando i decreti Investitalia e Strategia Italia ...