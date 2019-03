Commissione sulle banche | altolà di Mattarella

Mattarella difende Bankitalia. I dubbi sulla Commissione d’inchiesta sulle banche : Visco sale al Quirinale: la Banca d’Italia resti indipendente. E nomina il nuovo direttorio. Mattarella chiama Fico e Casellati sul mandato della nuova commissione banche

Cosa deve scoprire la Commissione di inchiesta sulle banche : Con il via libera definitivo da parte della Camera, è ufficialmente istituita la commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Un organismo bicamerale che opererà per l'intera legislatura. Ora mancano gli ultimi 'adempimenti', ovvero l'indicazione dei componenti tra deputati e senatori, quindi si procederà all'elezione del presidente, dei vicepresidenti e delle altre cariche. In pole position per la guida della commissione ...

Parte la Commissione d'inchiesta sulle banche. Ma i risparmiatori aspettano ancora i rimborsi : Così, al tavolo del presidente del Consiglio Conte, oggi sono arrivati i vicepremier, il ministro dell'Economia Tria e i suoi vice-ministri. I documenti da firmare sono fermi al momento proprio al ...

Al via la Commissione d'inchiesta sulle banche : indagherà su vari aspetti del sistema finanziario : Via libera definitivo e pressoché unanime della Camera all'istituzione della commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario per la legislatura in corso. Sarà composta da venti senatori e da venti deputati, che dovranno dichiarare l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento ...

Il modello Paragone per la Commissione sulle banche è il talk-show : Roma. "Li faremo cantare", dice Luigi Di Maio riferendosi ai vertici di Banca d'Italia e di Consob, contro cui si scagliano i grillini nel tentativo di oscurare la recessione e i non brillanti ...

Diffamazione - il ddl sulle liti temerarie in Commissione Giustizia al Senato. Di Nicola (M5s) : “Difendiamo la libertà di stampa” : È iniziata in commissione Giustizia al Senato la discussione del disegno di legge contro le liti temerarie, ovvero le querele intentate con domande risarcitorie infondate o esorbitanti, un sistema utilizzato talvolta per intimidire i giornalisti e scoraggiare la pubblicazione delle notizie sgradite. “È un’ottima notizia”, ha commentato in una nota Primo Di Nicola, giornalista e senatore del Movimento 5 stelle primo firmatario ...