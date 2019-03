Chi è Jo Cameron | la donna che non prova dolore

dilei

(Di venerdì 29 marzo 2019) Wonder Woman esiste e si chiama Jo. Questascozzese infatti none non ha mai sperimentato sensazioni spiacevoli come ansia e stress.71 anni e una vita come tante, Jo ha scoperto questa sua “capacità” solamente quando aveva 65 anni. Il segreto del suo super potere, secondo i medici, sarebbe il risultato di una mutazione genetica e in futuro potrebbe favorire la ricerca per sconfiggere ilcronico che colpisce milioni di persone in tutto il mondo.Tutto è iniziato quando la pensionata, che vive a Inverness, in Scozia, ha deciso di recarsi all’ospedale per un problema all’anca. Non avvertiva nessun, ma camminava male. I medici l’hanno sottoposta ad alcuni controlli, identificando un gravissimo deterioramento dell’articolazione, che avrebbe dovuto causarle forti dolori. In seguito è stata sottoposta ad ...

Giorginha1900 : Domanda seria: Tra Julia Roberts e Cameron Diaz ne ' Il matrimonio del mio migliore amico', voi, chi siete? - VperVents : @Axen0s Bersani chi? Quello che è riuscito a far prendere il 30% a Berlusconi dopo che ci aveva fatto quasi fallire… - APretolani : @PaoloGentiloni Il disastro per l'uscita di Londra dalla UE non era previsto neppure da Cameron, figurarsi da chi l… -