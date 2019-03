Alle Ferrari le seconde libere

F1 – Quando la velocità è questione di… peli : esilarante botta e risposta tra Mercedes e Ferrari [GAlleRY] : Ferrari e Mercedes si punzecchiano ironicamente sui social: simpatico botta e risposta su Twitter tra i due team rivali E’ iniziato il secondo weekend di gara di F1: i piloti sono attualmente in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain dopo aver incontrato ieri la stampa. Durante le chiacchierate con i giornalisti, qualcuno ha fatto notare a Vettel che col nuovo look assomiglia molto a Nigel Manssell e tra ...

F1 – Hamilton ha rAllentato Vettel in Australia? La stoccata di Lewis al ferrarista : “facile dare la colpa agli altri quando tutto va male” : Lewis Hamilton risponde alle accuse di Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari aveva ipotizzato che il britannico l’avesse rallentato intenzionalmente durante il Gp d’Australia In vista del secondo appuntamento con il campionato mondiale di Formula Uno si scaldano gli animi. Prima di scendere in pista con le prove libere del Gp del Bahrain, Lewis Hamilton ci ha tenuto a rispondere alle accuse mosse da Sebastian Vettel dopo il ...

Ferrari p80/c - il colpo di coda della Ferrari 488 [GAlleRY] : P80/C il più estremo dei progetti one-off di Ferrari,su base 488 GT3 il prototipo è stato creato per un facoltosissimo estimatore del Cavallino Rielaborare il concetto di una Ferrari sport prototipo, fornendone una rilettura moderna è un progetto ambizioso e complesso. Con questo spirito, su precisi input del cliente, è stata concepita la nuova vettura one-off, la P80/C. Nella realizzazione del progetto, il Centro Stile Ferrari, sotto la ...

F1 - la Ferrari si mette Alle spAlle le polemiche : nel Gp del Bahrain torna ‘Mission Winnow’ sulla livrea : Dopo la scelta di non esporre il brand legato a Phillip Morris in Australia, il team di Maranello tornerà a sfoggiarlo dal Gp del Bahrain in poi Archiviato il Gp d’Australia, la Ferrari torna a sfoggiare il logo ‘Mission Winnow‘ sulla propria livrea, dopo averlo accantonato per il primo appuntamento del Mondiale 2019. Lapresse Il Cavallino, per evitare qualsiasi problema giudiziario, aveva deciso di ‘ripulire’ ...

Gp Australia - trionfa Bottas su Hamilton. Ferrari - subito disastro : lontanissime dAlle Mercedes : È subito doppietta Mercedes nel Gran Premio di Australia, prima gara del Mondiale di Formula 1 2019. trionfa a sorpresa Vallteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Terzo posto per Max Verstappen sulla nuova Red Bull motorizzata Honda. Fuori dal podio la Ferrari con Sebastian Vettel chenon va oltre il

Formula 1 - Le monoposto Ferrari dal 1950 a oggi FOTO GAlleRY : Manca ormai pochissimo al semaforo verde del Gran Premio di Australia, la prima tappa del Campionato del mondo di Formula 1 2019, con interessanti novità nei regolamenti, tra le quali il punto per il giro più veloce in gara.La SF90. Proprio nel rispetto del nuovo regolamento, la monoposto della Scuderia Ferrari, la SF 90, ha unala anteriore più larga e più semplice nei profili della precedente SF 71 H, mentre quella posteriore è ...

Ferrari pluripremiata agli ‘iF Design Awards 2019’ : la Monza SP1 lascia senza fiato [GAlleRY] : La Ferrari Monza SP1 rappresenta la “perfezione classica che non manca di strizzare l’occhio al futuro” La Ferrari Monza SP1 ha ricevuto il premio più prestigioso nella cerimonia degli iF Design Awards 2019 che si è tenuta oggi a Monaco di Baviera. Nel consegnare il Gold Award, la giuria ha elogiato la linea minimalista ed elegante della capostipite di “Icona”, un nuovo concetto di vetture in serie speciale limitata del ...

F1 – Qualifiche flop per Ricciardo a Melbourne - l’australiano sorpreso dAlle Ferrari : “test non veritieri - Vettel troppo lontano dalla pole” : Brutte Qualifiche per Daniel Ricciardo a Melbourne, le parole del pilota della Renault Le prime Qualifiche di stagione del campionato mondiale di Formula Uno sono andate in scena ed hanno incornato poleman Lewis Hamilton. Le due Mercedes saranno in prima fila domani a Melbourne e daranno filo da torcere alle due Ferrari di Vettel e Leclerc, rispettivamente terza e quinta sulla griglia di partenza del Gp d’Australia. Negative le ...

Formula1 : Libere3 - sempre Hamilton. Le Ferrari Alle sue spAlle : Nella terza sessione, quella in configurazione da qualifica, le Ferrari sono apparse sicuramente migliori, ma ancora in ritardo rispetto al campione del mondo che in 1'22'292 ha piegato le rosse, ...

Australia : Mercedes davanti Alle Red Bull nelle FP2. Ferrari 5° e 9° : Dopo il vantaggio di Lewis Hamilton su Sebastian Vettel nelle prime libere del GP d’Australia di soli 0.036s, la Mercedes ha portato a 0.8s il gap sul più diretto avversario nelle seconde libere, il pilota della Red Bull Max Verstappen, ma al secondo posto si è piazzato il compagno di squadra Valtteri Bottas. La seconda […] L'articolo Australia: Mercedes davanti alle Red Bull nelle FP2. Ferrari 5° e 9° sembra essere il primo su ...

F1 Ferrari - Vettel e Leclerc : emozioni Alle stelle per Melbourne : Melbourne - Sebastian Vettel ha dei ricordi fantastici a Melbourne, Charles Leclerc in Australia sarà alla sua prima gara con la Ferrari. emozioni contrastante per i due piloti della Rossa, a pochi ...