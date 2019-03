quotidianodiragusa

(Di venerdì 29 marzo 2019) La Cubaderisce all'appello delle associazioniladeglidie parla di decisione scellerata

quotidianodirg : Aeroporti di Catania e Comiso: Cub trasporti contro privatizzazione - leliozeta : A Catania per parlare di modello strategico per il futuro degli aeroporti siciliani! - GiornaleLORA : Palermo. Cresce l'interesse di società private, italiane ed estere, per gli aeroporti siciliani, soprattutto Catani… -