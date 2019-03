A Pistoia 15enne ubriaca | bulli la legano a un palo e le scrivono frasi volgari sul viso

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Tanto alcol, forse anche droga. Alcuni ragazzi hanno legato una loro compagna, 15 anni, approfittando del fatto che fosse, e con un pennarello le hanno ricoperto il volto con scritte. Tutto questo mentre era in corso l'Assemblea di istituto del liceo artistico Petrocchi diPer la giovane la storia finisce in ospedale, dove fortunatamente è riuscita a riprendersi. Ora indaga la Digos di, che ha visionato i filmati girati dai compagni di scuola durante il festino: si vede la ragazzina, a terra, semisvenuta, e intorno i ragazzi che ridono e scherzano.La giovane aveva premeditato una mattinata diversa dal solito: aveva infilato bottiglie di alcolici nello zainetto. La situazione è poi degenerata e non è più riuscita a opporsi ai compagni. "Voglio sottolineare che sono tutti studenti di prima - spiega la preside - Chi frequenta ...

