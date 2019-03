Zingaretti si smarca da Zanda sull'aumento di stipendio dei parlamentari : 'Sua idea - non una proposta Pd' : Ad oggi, purtroppo, gli unici costi certificati sono i miliardi che dovranno pagare gli italiani per la vostra incapacità, dopo che in pochi mesi avete messo in ginocchio l'economia del Paese'. Poi l'...