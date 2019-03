Terremoto, due scosse di magnitudo 3.1 a largo delle Marche

(Di giovedì 28 marzo 2019) Duedi3.1 sono state avvertite alle 21.59 e alle 23.03 di questa sera, sulla costa fermana, con epicentro in mare ad una profondità di 11 km, individuato dall’Ingv a 10 km da Pedaso.Al momento non si segnalano danni a persone o cose, né i vigili del Fuoco hanno ricevuto chiamate o fatto interventi. Solo paura, comunicata sui social, tra parte dei residenti della costa fermana, dove il sisma è stato chiaramente avvertito da gran parte della popolazione soprattutto costiera.Tra i comuni entro 20 km dall'epicentro, in provincia di Fermo, ci sono Campofilone, Altidona, Lapedona, Porto San Giorgio, Moresco. Ma ilè stato avvertito anche a Fermo.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...