Stupro Napoli,24enne:non creduta,delusa

"Sonoe amareggiata, soprattutto perché non riesco a comprendere come sia possibile prendere una decisione del genere, che mi fa solo pensare che non sono statanel mio racconto". La giovane di 24 anni di Portici (), esprime con queste parole, affidate al suo legale, il suo dolore per la scarcerazione di un altro dei suoi presunti violentatori. Dei tre ragazzi arrestati,uno solo resta in cella Il giovane era indagato per violenza sessuale avvenuta nell'ascensore della Circumvesuviana San Giorgio a Cremano.(Di giovedì 28 marzo 2019)