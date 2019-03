Sale sul tetto per sistemare le tegole e cade | volo mortale per un 78enne

NBA - i risultati della notte : Orlando batte Miami e Sale all'ottavo posto a Est : Miami Heat-Orlando Magic 99-104 I Magic rovinano la festa a Chris Bosh, vincono il derby della Florida e si prendono di forma l'ottavo posto a Est. Merito di un Nikola Vucevic da 24 punti e 16 ...

Cattolica - sabotate le Sale operatorie e distrutti migliaia di euro di farmaci salvavita : s'indaga sulla pista interna : Manomessi i 5 ventilatori utilizzati prima degli interventi chirurgici, la scoperta è avvenuta mentre si preparavano i pazienti che dovevano essere operati questa mattina. Probabile che l'autore di ...

Sale sulla moto dell'avversario e lo costringe a fermarsi : rissa in pista : Ha dell'incredibile quanto avvenuto durante una prova del campionato nazionale di motociclismo in Costa Rica. Jorge Martinez e Marion Calvo, due piloti in gara, sono venuti alle mani dopo che Martinez ...

Che tempo che fa - Toto Cutugno spia russa. Panico sul palco in Ucraina : uno sconosciuto Sale sul palco : Momenti di tensione per Toto Cutugno in Ucraina. Durante il suo concerto a Kiev, il cantante siciliano si è visto avvicinare sul palco da uno sconosciuto, proveniente dal pubblico. L'uomo è stato prontamente fermato dal servizio di sicurezza ed è risultato essere un fan senza alcuna cattiva intenzio

Serie C - i risultati della 32giornata : pari Pordenone - Sale il Monza. Stop Entella : Girone A La Virtus Entella resta in vetta nel Girone A di Serie C, anche se il pareggio 0-0 contro il Siena non permette ai liguri di allungare sul Piacenza, sempre secondo a -3 dopo il pari sul campo ...

Derby campano : esulta la Rari Nantes Salerno : Fuga in avanti dei salernitani, 6-1,, che poi gestiscono il vantaggio, senza accusare la reazione degli ospiti, privi di tre pedine fondamentali nell'economia del gioco. Schierato nuovamente il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Gabriele Cimini Sale sul podio a Buenos Aires : Gabriele Cimini sale sul podio nella tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il toscano ha chiuso al secondo posto dopo essere stato sconfitto in finale dal russo Sergey Bida con il punteggio di 15-11. In precedenza Cimini aveva superato sempre per 15-6 sia nei quarti di finale Kazuyasu Mino sia in semifinale l’americano Curtis McDowald, salito sul podio insieme all’ungherese Andras Redli, sconfitto in semifinale ...

Schianto sul Raccordo Avellino - Salerno - feriti due centauri : Purtroppo dobbiamo segnalare un incidente, avvenuto questa mattina, sul Raccordo autostradale Avellino-Salerno, nei pressi di Montoro. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due motociclisti. Sul luogo ...

Non è la D'Urso - Wanna Marchi e Stefania Nobile sulle truffe del Sale : 'Deficienti che ci hanno creduto' : Wanna ha esordito dicendo: 'Dal 2001 che abbiamo tutto il mondo contro. Siamo state punite - hanno urlato le due - perché abbiamo venduto sale a dei deficienti che ci hanno creduto'. Per approfondire