Pensioni | aumenti e soglie meno rigide per gli invalidi con il decreto diventato legge

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Iln° 4 del 2019, il cosiddettone su reddito di cittadinanza e, è stato ufficialmente convertito in. Anche a Palazzo Madama c’è stato il via libera al testo con tutte le modifiche apportate durante i lavori parlamentari. Adesso il testo finirà in Gazzetta Ufficiale, ma possiamo dire che tutto quello che prevede è effettivamente entrato in vigore. L’impianto iniziale di quota 100 e reddito di cittadinanza è rimasto sostanzialmente immutato, così come lo stop all’applicazione dei cinque mesi di aumento per l’aspettativa di vita sulleanticipate e su quota 41 per i precoci. Via libera anche alla riapertura di opzione donna e al prolungamento di un anno per l’Ape sociale. Tra le novità, oltre al riscatto dei periodi di vuoto contributivo e della laurea, buone notizie pere disabili. Ledità 2019 e leper i ...

robertolotito : RT @robertolotito: E' mai possibile che lo Stato non aumenti le pensioni di invalidità civile attualmente bloccate a 280 euro? ...Ad esempi… - marcobg : RT @Brunoelini: Salve vorrei sapere dai 5 stelle dove sono finiti gli aumenti per le pensioni di invalidità civile , avevate promesso che l… - luisaloffredo28 : #Pensioni, da aprile cambia l’adeguamento al costo della vita. Inps chiederà il conguaglio degli aumenti non dovuti… -