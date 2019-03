Pensioni anticipate Q100 e RdC | il decretone è legge

Pensioni anticipate : la quota 100 raggiunge le 101mila richieste - focus su opzione donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 marzo 2019 vedono emergere i nuovi dati in merito alle richieste di accesso anticipato alla quiescenza tramite la quota 100, mentre ci avviciniamo alla scadenza di aprile (quando verranno pagati i primi 25mila emolumenti grazie alla nuova opzione). Nel frattempo dai Comitati si continua a discutere di uscite flessibili ed in particolare di Pensioni anticipate tramite opzione donna, con un interessante ...

Pensioni anticipate Quota 100 e reddito di cittadinanza in terza lettura al Senato : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 marzo 2019 vedono arrivare nuovi aggiornamenti in merito al procedimento d'esame del decretone presso il Senato contenente tra i vari interventi anche le uscite anticipate tramite Quota 100 ed il reddito di cittadinanza. Nel frattempo non mancano però critiche sulle nuove misure di flessibilità, in particolare per quanto concerne il tema dei costi elevati ed il problema del basso tasso di turn over tra ...

Pensioni anticipate : quota 100 passa alla Camera - ma i sindacati si mobilitano : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 23 marzo vedono crescere l'attesa per la conferma definitiva del decretone in Parlamento. Dopo il voto di fiducia alla Camera, la quota 100, il reddito di cittadinanza e le altre misure d'intervento su previdenza e welfare sono infatti attese in Senato, con la scadenza per il completamento dell'iter fissata al prossimo 29 marzo. Nel frattempo torna al centro dell'attenzione la questione dei tagli alle ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : 25mila assegni dal 1 aprile - ma anche 5mila rifiuti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 21 marzo 2019 vedono emergere nuove statistiche in merito alla verifica delle domande di accesso alla Quota 100. In particolare, l'Inps comunica di essere pronta ad erogare circa 25mila assegni, mentre sarebbero già 5mila le pratiche respinte. Nuovi dettagli arrivano però anche in merito alla partenza del reddito di cittadinanza, con particolare attenzione all'eventualità di un esaurimento delle risorse ed ...

Pensioni anticipate : maggioranza torna su Q41 - l'opposizione critica quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 19 marzo 2019 vedono emergere nuovamente il tema dei lavoratori precoci, con il Governo che è tornato a manifestare l'intenzione di avviare nuove tutele nel corso della legislatura. Nel frattempo dal dibattito parlamentare sul decretone arrivano critiche dell'opposizione in merito al reddito di cittadinanza ed alle Pensioni anticipate tramite la quota 100. Infine, dai Comitati degli esodati si torna a ...

Pensioni anticipate : Q100 cresce anche ai Caf - ancora escluse troppe donne : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 marzo 2019 vedono emergere nuovi aggiornamenti sulle domande di quiescenza anticipata tramite quota 100 inoltrate tramite l'Inca. Nel frattempo dal Governo arrivano alcune precisazioni rispetto alle attività di verifica sull'erogazione del reddito e delle Pensioni di cittadinanza. Infine, dal CODS si fa il punto della situazione rivendicando le istanze previdenziali delle donne. Pensioni flessibili e ...

Pensioni anticipate : quota 100 tocca le 89.521 pratiche - ma gli italiani temono il futuro : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 marzo 2019 vedono arrivare nuovi dati in merito alle richieste di accesso flessibile all'Inps tramite la quota 100. Nel frattempo le ultime elaborazioni mettono in evidenza che la maggior parte delle richieste sarà riconducibile ad una Q104, suggerendo così che solo poche persone riusciranno ad uscire a partire dai 62 anni di età. Infine, una recente ricerca su base europea mette in luce le ...

Pensioni anticipate e Q100 : il 40% delle richieste dal Sud - nella PA ancora rischio esodo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 marzo 2019 vedono emergere in modo sempre più chiaro i diversi trend che caratterizzeranno le nuove uscite anticipate tramite quota 100, con un numero importante di domande in arrivo dal sud Italia e dalla pubblica amministrazione. Anche per questo diventa sempre più attuale la questione del turn over all'interno del settore pubblico. Nel frattempo dal Comitato Opzione Donna Social arriva una nuova ...

Pensioni anticipate e quota 100 : ipotesi emendamento per un bonus per ogni figlio : Le differenze di genere restano tra i temi più dibattuti rispetto alla riforma del sistema previdenziale ed alla necessità di flessibilizzare le regole decise nell'ormai lontano 2011 con la legge Fornero. Per questo motivo si discute da tempo di come valorizzare l'attività di cura svolta dalle donne, che spesso per questo motivo si trovano con vuoti nei versamenti o comunque con dei buchi nel proprio estratto conto contributivo. Pensioni ...

Pensioni anticipate : per 1300 esodati si apre la possibilità di Q100 e Opzione donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 marzo 2019 vedono allargarsi la platea dei lavoratori potenzialmente coinvolti dalla nuova flessibilità previdenziale, grazie all'estensione del riscatto della laurea e degli altri periodi non valorizzati ai fini Pensionistici. Nel frattempo, prosegue il pressing dell'opposizione in merito alla quota 100 e al reddito di cittadinanza, mentre alla Camera si verificano gli emendamenti e si delineano i ...

Pensioni anticipate : per l'8 marzo il focus sindacale sulle donne - Tridico commenta Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 marzo 2019 vedono emergere ancora una volta il tema delle differenze di genere rispetto alla situazione del lavoro e della previdenza femminile. Nel frattempo prosegue il dibattito politico sulla quota 100, con le prime dichiarazioni rilasciate dal Commissario designato Tridico. Infine dall'opposizione arrivano nuove forti critiche al meccanismo di prepensionamento flessibile avviato con il decretone, ...

Pensioni anticipate opzione donna : resta il nodo escluse : Con il decretone si sono registrate importanti novità anche per le donne che desiderano fruire della cosiddetta opzione donna, ovvero una misura in grado di assicurare l'uscita dal lavoro prima dei 60 anni purché si posseggano precisi requisiti e si accetti il ricalcolo contributivo puro dell'assegno. Vincoli che portano di fatto ancora molte donne a risultare escluse dall'opzione, sia perché tagliate fuori dai requisiti, sia perché il ricalcolo ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : 25mila medici verso l'uscita dal lavoro entro il 2021 : Torna ad emergere con preponderanza la questione dei pensionamenti nel settore sanitario, con un nuovo allarme giunto nelle scorse ore direttamente dal sindacato dei medici dirigenti. Ad evidenziare la complessità della situazione verso la quale si dirige il comparto dopo l'avvio della Quota 100 è infatti l'Anaao - Assomed, che ha diffuso le proprie stime in merito alle possibili uscite di medici dal sistema sanitario nel triennio di ...

Pensioni anticipate - nuovo record per quota 100 : raggiunte le 77mila domande : Non passa giorno che l'Inps non aggiorni i dati sulle istanze presentate per l'uscita anticipata con quota 100, moltissime le persone, quasi 77 mila, quelle che hanno già provveduto a presentare la loro domande e moltissime, dicono i patronati, sono quelle che si sono recate anche solo per chiedere lumi in merito. "Talvolta - dice Domenico Cosentino, Presidente del Patronato Inapi, intervistato dal sito 'Pensione per tutti' - ai richiedenti non ...