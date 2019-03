Maltrattamenti a bambini d' asilo | arrestate due maestre in Lombardia

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Una maestra di 50 anni proprietaria di unnido di Varzi è stata arrestata dalla Guardia di Finanza con l'accusa disudi età compresa fra 1 e 3 anni. Due colleghe della donna invece sono state accusate per aver abusato delle metodiche di correzione nei confronti di minori. Grazie a delle telecamere di videosorveglianza sono stati ripresi gli atteggiamenti violenti delleche sono stati utilizzati come prove per disporre la custodia cautelare per la donna. Un altro episodio si è verificato nel comasco, protagonista sempre una maestra dinido.Un'altra maestra arrestata persu minori L'ennesimo ed insopportabile caso diall'interno di unai danni diarriva da Varzi, comune dell'Oltrepò Pavese. Una maestra di 50 anni e titolare dell'nido nel quale lavorava è stata arrestata e condotta ai ...

