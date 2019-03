La versione Nintendo Switch di Wolfenstein | Youngblood è stata affidata a Panic Button

Tetris 99 per Nintendo Switch è una versione battle royale del classico puzzle game : Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha svelato Tetris 99 per Switch, una nuova versione battle royale del classico gioco che già conoscerete.Come riporta Eurogamer.net, in questo capitolo, 99 giocatori si affrontano online e il vincitore sarà chi resiste fino alla fine.Questa esclusiva per Nintendo Switch, disponibile solo per gli iscritti a Nintendo Switch Online, è scaricabile gratuitamente da oggi. In futuro verranno anche ...

La versione Nintendo Switch di Unravel 2 compare sul listino di Amazon Italia - con relativa data di uscita : Unravel 2 è un puzzle game pubblicato da EA nel 2018 su console e PC ma non su Nintendo Switch, almeno fino ad oggi. Il titolo è infatti finito sul listino di Amazon Italia, completo di prezzo e data di uscita.Come riporta TNM, da quanto riportato sul famoso negozio online, il gioco sarà disponibile a partire dal 22 marzo con un costo di 29,99 euro. Pur comparendo nel listino, al momento non possiamo essere sicuri delle completa affidabilità ...

I ragazzi italiani di Heartbit Interactive annunciano la versione Nintendo Switch di Doom & Destiny : Tramite un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, lo studio italiano di Heartbit Interactive ha annunciato che il suo Doom & Destiny sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dall'8 febbraio.Doom & Destiny è ricalca lo stile dei vecchi classici del genere RPG, il giocatore dovrà guidare un party di 4 personaggi attraverso foreste, dungeon e così via. Il gioco è contraddistinto da una forte vena comica che fa il verso a tutto ...

Nintendo potrebbe lanciare una versione "più piccola" di Switch quest'anno : La pubblicazione giapponese Nikkei afferma di avere informazioni sui piani futuri di Nintendo per Switch. Secondo il report, una versione più piccola della console è in lavorazione e potrebbe essere lanciata già quest'anno.Nikkei afferma inoltre che Nintendo sta preparando una sorta di nuovo servizio per quest'anno rivolto agli appassionati. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli.Ecco l'estratto del report di Nikkei riportato da ...