La ricetta digitale del fitness di Technogym fa correre l’utile

(Di giovedì 28 marzo 2019) È un bilancio che segna una forte crescita quello presentato dal gruppo delle attrezzature sportive e forniture pere wellness. La società, nata a Cesena nel 1983 e quotata sulla Borsa di Milano nel 2016, ha registrato per il 2018 un incremento dell’utile netto pari al 53%, per un totale di 93 milioni di euro.Nel complesso, la compagnia ha visto salire a 634 milioni di euro i ricavi consolidati (più 8% rispetto al 2017), e ha riportato un incremento del margine operativo lordo (ebitda) del 12%, a 134 milioni di euro, confermandosi tra i leader globali del settore, con oltre 14 filiali in tutto il mondo e quasi il 90% dell’intera produzione esportato in oltre 100 Paesi.vede il suo mercato di riferimento soprattutto in Europa, dove ha riportato un giro d’affari di circa 325mila euro, ma anche in Asia e in Nord America nel 2018 la società ha ...

