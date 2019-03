Tavi è vita | in Piemonte 4 weekend della salute sul tema della stenosi aortica

Basket - Champions League 2019 - ritorno ot Tavi di finale : la Virtus Bologna cerca i quarti contro Le Mans con la novità Djordjevic in panchina : Notte di quelle da vivere al PalaDozza di Bologna : la Virtus affronta questa sera la formazione francese del Le Mans Sarthe Basket , che è semplicemente noto solo col nome della città (o, in abbreviato, come MSB). Si riparte dall’anomalo punteggio di 74-74 scaturito dalla gara di andata all’Antares, causato dal particolare format di andata e ritorno degli ottavi di Basket ball Champions League . Negli otto giorni intercorsi tra il match ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia batte Nanterre all’overtime e si qualifica per gli otTavi! Avellino perde contro Le Mans e si complica la vita : Lo scontro Italia-Francia in Champions League termina in parità, ma la vittoria italiana è quella più importante: l’Umana Reyer Venezia, con 18 punti di Mitchell Watt, un gigantesco Julyan Stone e Andrea De Nicolao che forza il supplementare, espugna il campo di Nanterre per 80-89 e si qualifica per gli ottavi di finale da seconda in classifica del proprio girone, rendendo quasi non competitiva l’ultima giornata. Situazione ancora ...