Stadio Milano | Alessandro Morelli | “un nuovo impianto? Non scherziamo”

Stadio Milano - Comazzi : “San Siro non si tocca” : “Il dibattito aperto in questi giorni sulla costruzione di un nuovo impianto da parte di Inter e Milan e sul relativo abbattimento del Meazza e’ a dir poco surreale. San Siro non e’ soltanto uno Stadio, ma un tassello importante della nostra storia recente: teatro di eventi sportivi di rilevanza mondiale, concerti e rappresentazioni di ogni tipo che nei decenni hanno contribuito a forgiare la nostra cultura e il nostro ...

Sala - nuovo Stadio Milano sia comunale : Milano, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di fare un nuovo stadio a Milano "bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che ...

Nuovo Stadio San Siro - le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un incontro con il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, ha commentato le voci per cui Inter e Milan si starebbero mettendo d’accordo per un Nuovo impianto, alternativo al Meazza, da costruire nell’area dei parcheggi dell’attuale Stadio. Queste le sue parole: “La Soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro. A me ad oggi ...

Stadio Milano - il sindaco Sala 'Milan ed Inter facciano una proposta chiara' : Milano - Beppe Sala chiede a Milan e Inter di uscire allo scoperto con un progetto dettagliato per il futuro dello Stadio milanese: ' Io non ho fretta ma vorrei che i due club venissero da noi con ...

Autobus incendiato Milano - Dybala invita Rami allo Stadio : Sei un eroe | : L'attaccante argentino della Juventus ha inviato un audio a uno dei ragazzini-eroi del bus dato alle fiamme nel Milanese: "Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe ...

Autobus incendiato Milano - Dybala invita Ramy allo Stadio : Sei un eroe : Autobus incendiato Milano, Dybala invita Ramy allo stadio: Sei un eroe L’attaccante argentino della Juventus ha inviato un audio a uno dei ragazzini-eroi del bus dato alle fiamme nel Milanese: “Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe conoscerti e parlare con te. Sei davvero un ...

Stadio Milano - Galliani : “decidano i club” : Stadio Milano – “Le due società devono decidere se restare a San Siro, sistemandolo, oppure se fare uno Stadio nell’area del trotto: a Milano ci sono grandi opportunità. E poi, i tifosi di Milan e Inter sono straordinari e possono convivere, non a caso durante il derby non accade mai nulla”. Sono le parole di Adriano Galliani a Radio anch’io lo sport, su RadioRai. “Dopo alcuni anni le milanesi sono ...

Stadio Milan-Inter - Scaroni : 'Daremo a Milano uno Stadio di grande livello' : "Sono convinto che avremo il miglior stadio del mondo". Parola di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che si è detto convinto che che l'imminente opera che vedrà un ammodernamento di San Siro potrà dare grandi benefici a Milan e Inter, oltre che ...

San Siro - l’assessore Maran : “Proposta positiva : Milano merita un grande Stadio” : "Bene che Milan e Inter stiano collaborando per una proposta condivisa, era quello che auspicavamo", ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Maran. L'articolo San Siro, l’assessore Maran: “Proposta positiva: Milano merita un grande stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.