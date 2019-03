Quote rosa bocciate dall' Ars con voto segreto | è polemica Più assessori nelle giunte

Il Deputato regionale Marianna Caronia su Quote Rosa : Per questo con alcune colleghe ho condiviso questa proposta, che mira a promuovere la presenza delle donne in politica, dare maggiore rappresentantività alle Giunte comunali e, soprattutto, ...

Sicilia : emendamento all'Ars su Quote rosa - 40% in giunte comunali : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Le cosiddette quote rosa non mi piacciono, ma sono oggi indispensabili per colmare il gap che vede le donne poco presenti nelle aule consiliari e negli organi di governo delle città". Ad affermarlo è la deputata regionale Marianna Caronia che, insieme alle deputate El

È caos nel Pd campano per le Quote rosa : Ancora problemi e scossoni all"interno del Partito democratico campano. Nell"ultima seduta dell"assemblea regionale, come riposta Il Mattino di Napoli, non sono mancati momenti di tensione tra gli iscritti, con urla in sala e forti contestazioni. Pomo della discordia, le quote rosa. Quando sono stati letti i 4 nomi da far sedere nell"ufficio di presidenza non c"era nemmeno una donna.A quel punto è esplosa, in maniera fragorosa, la protesta di ...

Otto marzo - creatività oltre le Quote rosa : Non fosse stato per l'infelice e sgradevole uscita di un ex campione del mondo, il friulano di nascita Fulvio Collovati, sull'incompatibilità - diciamo così - tra il mondo femminile e quello del ...

Le Quote rosa dei Paperoni : è Françoise Bettencourt Meyers la donna più ricca del mondo : La francese Françoise Bettencourt Meyers, erede del gruppo transalpino L'Oréal, è la donna più ricca del mondo, potendo contare su una fortuna pari a 49.300 milioni di...

Grazie alle ‘Quote rosa’ in politica - diminuiscono mortalità materna e infantile : Uno studio condotto da ricercatori dell’Universita Bocconi di Milano, dell’ateneo Limerick in Irlanda e della London School of Economics and political Sciences, ha evidenziato l’effetto positivo delle “quote rosa” in politica. Nei Paesi meno sviluppati economicamente e meno democratici, quando la percentuale femminile in Parlamento passa da meno del 10% a più del 30% (la soglia auspicata dalle Commissioni per le Pari opportunità delle Nazioni ...

Palermo : Quote rosa in neo Giunta Orlando - entra la presidente dell'Amap : Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - Una riconferma e una new entry per le quote rosa nella nuova Giunta comunale di Palermo. Resta al suo posto, infatti, Giovanna Marano, ex dirigente sindacale, a cui il sindaco Leoluca Orlando ha affidato le Politiche giovani, la Scuola, il Lavoro e la Salute. Fa, invece

Europee : Presidente Ars - 'Quote rosa sono solo candidature di facciata' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Basta con queste cosiddette 'quote rosa', non prendiamoci in giro. E' una follia, demagogia pura. Non c'è il 50 per cento delle donne da potere candidare. Non si trovano. Quindi, alla fine sono candidature di facciata. Ammettiamolo. E' tutto finto. E noi siamo costret