MotoGp – Vittoria confermata per Dovizioso | Domenicali si caccia qualche sassolino

MotoGp - arriva l’esito del reclamo contro la Ducati : vittoria confermata per Dovizioso : MotoGp, la vittoria di Dovizioso è stata ritenuta regolare dalla corte d’appello della federazione motociclistica internazionale La corte d’appello della federazione motociclistica internazionale ha fatto sapere questa sera la propria decisione in merito al caso Ducati, confermando la vittoria di Dovizioso in maniera definitiva. Nella prima gara di MotoGp della stagione, il GP del Qatar, Aprilia, Honda, Suzuki e Ktm avevano ...

MotoGp - GP Argentina 2019. Marc Marquez : “Vogliamo lottare per la vittoria” : Secondo Gran Premio stagionale per quanto riguarda il Mondiale di MotoGP: ci si sposta in Sudamerica, verso l’Argentina. A Rio Hondo si sfidano nuovamente Andrea Dovizioso, vincitore all’esordio in quel di Losail, e il campione in carica Marc Marquez: l’iberico della Honda, in un comunicato della squadra giapponese, lancia la sfida alla Ducati. Queste le parole dell’iberico: “Abbiamo cominciato bene la stagione in ...

MotoGp Aprilia - Rivola : «Non abbiamo chiesto di togliere vittoria a Dovizioso» : ROMA - ' Ho trovato il clima che mi aspettavo, è ovvio che non ci siamo ritrovati per andare al bar '. Lo ha detto l'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, riguardo all'udienza in ...

MotoGp - Andrea Dovizioso rischia di perdere la vittoria del GP Qatar? Domani la sentenza sul caso spoiler : Venerdì 22 marzo potrebbe arrivare la sentenza in merito allo spoiler montato dalla Ducati durante il GP del Qatar, prima tappa del Mondiale MotoGP andato in scena due settimane fa. La gara è stata vinta da Andrea Dovizioso che ha battuto Marc Marquez ma, a detta di tutti gli avversari (Yamaha esclusa), il successo del forlivese è dovuto anche all’irregolarità di uno spoiler montato sul posteriore della moto. Secondo Honda, Suzuki, ...

MotoGp – “Caso Ducati” - il boss della KTM mette le cose in chiaro : “non vogliamo che venga tolta la vittoria a Dovizioso - ma…” : Beirer, boss di KTM Motorsport, ha voluto fare chiarezza sul ricorso presentato dai quattro team contro la Ducati dopo il Gp del Qatar La vittoria di Andrea Dovizioso al Gp del Qatar è ‘congelata’: il forlivese della Ducati ha battuto dopo un appassionante duello il campione del mondo Marc Marquez, ma uno spoiler montato sotto al forcellone ha impedito al team di Borgo Panigale di festeggiare in grande. Quattro team si sono ...

MotoGp – Ciabatti difende la vittoria di Dovizioso in Qatar : “ricorso senza fondamento” : Paolo Ciabatti parla a difesa della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati convinto delle proprie idee Paolo Ciabatti torna sull’argomento che ha tenuto banco dopo il primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. In Qatar, la vittoria di Andrea Dovizioso è stata temporaneamente sospesa in attesa della decisione della Corte d’appello della Fim sull’utilizzo del deflettore montato ...

Caos MotoGp : bufera sullo spoiler della Ducati - pioggia di ricorsi e appelli contro la vittoria di Dovizioso. Ma il problema andava affrontato prima : Ducati vs tutti, un Caos inutile ed evitabile: i piani alti della MotoGp impreparati, ma il regolamento non dovrebbe parlar chiaro? La prima gara della stagione 2019 di MotoGp ha rispettato le aspettative: una sfida mozzafiato, con un finale al cardiopalma grazie all’ennesimo duello tra Marquez e Dovizioso, vinto da quest’ultimo. Una grandissima festa a Losail, al termine del Gp del Qatar, per un primo weekend di gara che non ...

MotoGp - Paolo Ciabatti sulla vittoria sub-judice di Dovizioso : “La Ducati aveva il via libera per usare il deflettore” : “Mo je faccio er cucchiaio“. Una frase diventata quasi iconica nel contesto calcistico nazionale e internazionale di Francesco Totti, poco prima del rigore nella semifinale di Euro 2000 contro l’Olanda, può essere appropriata anche per approfondire il caso “GP del Qatar“. Si perché la vittoria sub-judice di Andrea Dovizioso in MotoGP è qualcosa di cui tutti stanno parlando. L’ormai arcinoto water deflector ...