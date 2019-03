Moto2 | GP Argentina 2019 | Lorenzo Baldassarri a caccia del bis per allungare nel

oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il Mondialesi è aperto poco più di due settimane fa con la fantastica vittoria dinella prima tappa stagionale in Qatar, ma ora è giunto il momento di proiettarci al prossimo appuntamento in programma dal 29 al 31 marzo in. Il tracciato di Termas de Rio Hondo, località in provincia di Santiago del Estero nel nord del Paese, ospita il Gran Premio d’del Motomondiale dal 2014 mentre fino al 1999 si disputava nella capitale Buenos Aires.Sul nuovo circuito di Termas de Rio Hondo l’Italia vanta una buona tradizione nella classe intermedia, con i nostri Franco Morbidelli e Mattia Pasini che si sono imposti nelle ultime due edizioni succedendo nell’albo d’oro al francese Johann Zarco (2015 e 2016) e allo spagnolo Tito Rabat (2014). Il vincitore dell’edizionesarà dunque inedito (i piloti citati non gareggiano ...

SkySportMotoGP : ?????? Quest'anno sarà in cabina di commento ???? L'anno scorso in Argentina invece @MattiaPasini ?? ??… - OA_Sport : Nel weekend il GP D'Argentina, Lorenzo Baldassarri andrà a caccia del bis ma la concorrenza sarà davvero spietata i… - Salvucc20278465 : RT @SkySportMotoGP: ?????? Quest'anno sarà in cabina di commento ???? L'anno scorso in Argentina invece @MattiaPasini ?? ?? -