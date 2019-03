I ‘No-vax’ in un partito | movimento punta a regionali

ilfogliettone

(Di mercoledì 27 marzo 2019) "Abolire l'obbligo vaccinale, liberta' di parola ai medici, promuovere la ricerca indipendente sui vaccini e le cure sui danni da vaccino". E' il manifesto con cui un gruppo di 'no-vax' si costituiscepolitico in vista delle prossime elezionidell'Emilia-Romagna. A fare prove tecniche di '' e' il '3V', dove le tre 'V' stanno per 'Vaccini Vogliamo Verita'', che si e' presentato nei giorni scorsi a Piacenza, Ferrara, Reggio Emilia e che per venerdi' ha in programma un incontro a Bologna.Per ora tuttavia, come riporta la Gazzetta di Reggio, la partenza non e' stata delle piu' memorabili. In sala nella presentazione reggiana, lunedi' sera, c'era una ventina di persone. Il, figlio anche del cambio di rotta sui vaccini dei Cinque stelle al Governo, "si e' costituito a difesa della liberta' di scelta in ambito terapeutico in un momento di ...

