Diego Armando Maradona Jr e Nunzia Pennino | Aspettiamo un figlio

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Ad un anno dalla nascita diMatias, primogenito diJunior e, un altro fiocco sta per colorarsi nella grande famiglia. Il pibe de oro infatti sarà nuovamente nonno, la coppia sposata da 4 anni aspetta il secondoe l'annuncio avverrà questa sera nel terzo appuntamento di Live non è la d'Urso in prima serata su Canale 5. Per ora, oltre la lieta notizia non ci sono grossi dettagli sulla nuova gravidanza ma la curiosità nel capire quale sarà la reazione diSenior è già tanta.Il tutto avviene proprio nei giorni si vocifera che l'ex fenomeno calcistico abbia un altro: Santiago Lara, neo-maggiorenne che in una trasmissione ad una Tv argentina ha dichiarato "Per me, mio padre sarà sempre Marcelo Lara, ma da quello che ho capito e da quello che mi hanno spiegato, mio padre è presumibilmente...

