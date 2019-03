Cesare Battisti: "Aiutato nella fuga da partiti e intellettuali" (Di mercoledì 27 marzo 2019) Cesare Battisti: "Aiutato nella fuga da partiti e intellettuali"



L’ex terrorista dei Pac ha parlato agli inquirenti degli “aiuti” ricevuti durante i 37 anni di latitanza. Persone – nessuna di queste italiana – che “sostenevano la mia ideologia”. Battisti ha negato di essere stato sostenuto dai servizi o dalla criminalità







