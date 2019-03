Brexit | l' annuncio di Theresa May | Se passa accordo mi dimetto

ilgiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Prima del voto di questa sera della Camera dei Comuni, le frasi diMay hanno infranto un vero e proprio tabù sulla. La premier britannica, riunita con i deputati conservatori, ha detto che si dimetterà prima della "prossima fase dei negoziati" sull'uscita del Regno Unito dall'unione europea. La rivelazione è stata fornita dal deputato Tory James Cartlidge uscendo dalla riunione in Parlamento. La premier ha usato questo espediente probabilmente per compattare il fronte conservatore. I deputati Tory contrari alla leadership della May sono molti. E con questa proposta di uscita di scena in cambio dell'approvazione dell'intesa realizzata da Londra con Bruxelles, probabilmente la premier ha voluto dare un ultimo segnale di "pacificazione": "Sono pronta a lasciare l'incarico in anticipo rispetto al previsto per assicurare unaordinata"."È stato un periodo probante per il ...

rossanab86 : La prima ministra britannica Theresa May ha detto che si dimetterà quando sarà approvato l'accordo su Brexit - Il P… - Andrea_Bontempo : RT @ilpost: La prima ministra britannica Theresa May ha detto che si dimetterà quando sarà approvato l’accordo su Brexit - BluvolleyPadova : RT @ilpost: La prima ministra britannica Theresa May ha detto che si dimetterà quando sarà approvato l’accordo su Brexit -