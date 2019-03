Alma Trieste | il sindaco non esclude il peggio

Arrestato per frode fiscale Luigi Scavone - presidente dell’Alma Trieste basket (che non è coinvolta) e titolare del team Pramac di MotoGP : Una notizia davvero infelice scuote il mondo della pallacanestro italiana e, di riflesso, anche quello del Motomondiale: Luigi Scavone, presidente del Gruppo Alma, che si occupa di lavoro interinale, è stato Arrestato mentre era in procinto di partire per Dubai dalla sua Napoli con più di 200.000 euro in uno zaino. Per lui l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, in quanto avrebbe sottratto all’erario ...