Ajax-Juventus | parla Van Der Sar | “Possiamo vincere Ronaldo recupera”

Juventus-Ajax - quando si giocano i quarti di finale e come vederli in tv e streaming. Le date e il programma su Sky e RAI : La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. I Campioni d’Italia incroceranno i lancieri in un confronto dal forte connotato storico, ricordando l’ultima Coppa dalle grandi orecchie vinta da bianconeri a Roma nel 1996 contro la formazione allenata da Louis van Gaal. Una sfida non semplice per gli uomini di Massimiliano Allegri. I biancorossi forse non avranno campioni già affermati ...

Biglietti Juventus-Ajax - come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Le gare di ritorno dei quarti di finale della Champions League di calcio si disputeranno il 16 ed il 17 aprile, e tra i quattro incontri previsti c’è l’incrocio tra Juventus ed Ajax, in programma martedì 16 aprile alle ore 21.00, che metterà di fronte la squadra che sta dominando in Italia contro la maggior sorpresa del massimo torneo continentale. Molto dirà già la gara d’andata, che si disputerà nella settimana precedente, ma ...

Juventus - per Ronaldo due settimane di stop. Può farcela per l Ajax : TORINO - Due partite saltate, Empoli e Cagliari, e rientro in campo con il Milan il 7 aprile, dunque in tempo per la sfida Champions con l'Ajax. Questo il percorso riabilitativo per Cristiano Ronaldo, ...

Cristiano Ronaldo - infortunio con il Portogallo : apprensione in vista dell’Ajax. E il titolo della Juventus va giù in Borsa : Un problema muscolare, la richiesta del cambio, l’uscita di scena. L’infortunio subìto in Portogallo-Serbia da Cristiano Ronaldo tiene con il fiato sospeso la Juventus, in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax. Anche se il fuoriclasse bianconero non sembra preoccupato più di tanto dal problema alla coscia destra avuto dopo mezz’ora di gioco: “Sono tranquillo, so che starò bene in ...

Ajax-Juventus - in vendita il pacchetto per la trasferta in Olanda : È iniziato il conto alla rovescia in vista di una delle gare più importanti per la stagione della Juventus: martedì 10 aprile, infatti, la formazione di Allegri affronterà l’andata dei quarti di finale in trasferta contro l’Ajax. Il sorteggio, almeno sulla carta, è stato benevolo per i bianconeri, che hanno l’intenzione di fare il possibile […] L'articolo Ajax-Juventus, in vendita il pacchetto per la trasferta in Olanda è ...

Juventus-Ajax - orari e tv. Le date di andata e ritorno : Il sorteggio di Nyon ha stabilito che saranno gli olandesi dell’Ajax i prossimi avversari della Juventus nella fase ad eliminazione diretta della Champions League di calcio. Siamo giunti ai quarti di finale e le giustiziere delle due squadre di Madrid si affronteranno per due volte a distanza di sei giorni. L’urna svizzera ha anche decretato che sarà la compagine olandese a giocare per prima in casa, mercoledì 10 aprile, mentre la ...

Pirlo : 'La Juventus fisicamente può distruggere l'Ajax - bianconeri più forti del Barça' : La Juventus, nella giornata di domani, tornerà nel suo quartier generale della Continassa per iniziare a preparare quelli che devono essere i due mesi e mezzo più importanti della stagione. Si due mesi e mezzo, perché non è un mistero che Cristiano Ronaldo e compagni abbiano un obiettivo ben chiaro ovvero arrivare alla finale di Champions League che sarà in programma il 1º di giugno a Madrid. La Juve da martedì inizierà a mettere nel mirino le ...

Juventus - calendario di fuoco : Ajax - Milan ed Inter ad aprile : Il calendario della Juventus si infiamma ad aprile. Tra campionato e Champions League, gli uomini di Allegri saranno impegnati ben otto volte, senza contare che in caso di passaggio del turno con l’Ajax la semifinale d’andata di Champions si giocherebbe a fine mese. Ci sarà bisogno di tutti, Khedira tornerà tra i convocati con ogni probabilità contro l’Empoli, lo staff medico lavora per riportare in campo attorno alla metà del mese anche gli ...

Verso Ajax-Juventus - Allegri gestisce Ronaldo : ecco quale gare salterà : Ajax-Juventus – Fino alla gara con l’Udinese le aveva fatte tutte o quasi (saltò la gara con lo Young Boys per squalifica), ora per Cristiano Ronaldo le cose cambiano. Dopo aver assistito da panchina e tribuna alla gara con i friulani e Genoa, il portoghese sarà gestito in maniera diversa da Massimiliano Allegri. Leggi anche: Salah-Juventus, indiscrezione dall’Inghilterra: pronta l’offerta […] More

Juventus - l'ex Ajax Krol : 'A De Ligt suggerisco di andare a Torino' : A tenere banco negli ultimi giorni è il sorteggio dei quarti di finale di Champions League: se da una parte affascina lo scontro inglese fra Tottenham e Manchester City e il romantico Manchester United e Barcellona, sono interessanti anche i quarti Liverpool e Porto e soprattutto Ajax e Juventus. Quest'ultimo fa emergere un piacevole ricordo per i tifosi juventini, quando i bianconeri vinsero la finale di Coppa Campione nel 1996 allo Stadio ...

Juventus-Reinier - si mette in mezzo l’Ajax. La clausola è monstre : Juventus-Reinier : La Juve ha messo gli occhi sul numero 10 della nazionale brasiliana Under-17 e del Flamengo Reinier Jesus Carvalho. Il talentuoso trequartista classe 1992, stando a quanto raccolto da Tuttosport è stato monitorato in ben 30 occasioni nel corso dell’ultimo anno, con report entusiastici da parte degli osservatori. Juventus-Reinier, attenzione all’Ajax. La clausola […] More

Ajax-Juventus è già iniziata! Pronta la sfida di mercato per un brasiliano : Ajax-Juventus – Non solo lo scontro in Champions, adesso la sfida arriva anche sul mercato. Si accende la super sfida tra Juventus e Ajax. Differenze di fatturato che non contano, soprattutto quando c’è da fare una scommessa bella e importante verso il futuro. Paratici sfida gli olandesi per il giovane talento brasiliano, che sta facendo […] More

Juventus - Cr7 muove l'azione : niente squalifica con l'Ajax - in Borsa il titolo sale : Non solo sposta le partite, come ricordano bene i tifosi dell'Atletico Madrid ai quali ha rifilato una tripletta che ha permesso alla Juventus di qualificarsi ai quarti di finale di Champions. Oggi, ...

Ajax-Juventus - il messaggio degli olandesi : “CR7? Lo fermeremo così” : Intervistato ai microfoni di “Mundo Deportivo”, Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla prossima super sfida contro la Juventus, rimarcando la grande carica del club olandese nell’affrontare la Juventus di Cristiano Ronaldo. Grande coraggio, grande carica e grinta da vendere. Il club olandese rappresenta la vera sorpresa […] More