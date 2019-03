Udinese | alla Dacia Arena la Summer School in Football Stadia Management

Udinese - Tudor si ripresenta : “Si fa bene solo se tutti remano dalla stessa parte” : Nella giornata di ieri, l’Udinese ha esonerato il tecnico Davide Nicola. Al suo posto, Igor Tudor, che torna in Friuli dopo aver condotto i bianconeri alla salvezza lo scorso anno. L’ex difensore è il terzo allenatore a sedere sulla panchina dell’Udinese in questa stagione. E’ terminata poco fa la conferenza stampa di presentazione, con il Direttore Generale Franco Collavino e il Responsabile dell’area tecnica ...

Napoli-Udinese 4-2 - le pagelle di CalcioWeb : bene Mertens - male Allan

Napoli-Udinese - paura per Ospina! Brutto colpo alla testa : il portiere continua a giocare - poi crolla al suolo improvvisamente [VIDEO] : Scontro fra Pussetto e Ospina, il portiere colpito alla testa. L’ex Arsenal viene medica e continua a giocare, ma diversi minuti dopo crolla al suolo: paura al San Paolo Attimi di paura al San Paolo di Napoli durante la sfida tra i partenopei e l’Udinese. David Ospina ha subito un Brutto colpo alla testa, dovuto ad un contrasto, in uscita, con Pussetto. Il portiere è stato medicato e gli è stata applicata una fasciatura alla ...

Zedadka dalla primavera in panchina per Napoli-Udinese : Convocato a sorpresa da Ancelotti per far fronte ai numerosi infortuni in vista della partita contro l’Udinese il giovanissimo della primavera Zedadka. La sua storia Di nazionalità francese ma con origini algerine. Zedadka è nato a Pertuis, Francia, il 9 giugno del 2000. Cresciuto calcisticamente nel Nizza, ha giocato nel campionato semi-professionistico Nationnal 2, conquistando il posto nella Nazionale francese Under 17. La scorsa ...

Udinese - Nicola : “Alla Juventus sono ‘cannibali’ - contro di loro la nostra Champions” : Vigilia di Juventus-Udinese. Domani sera torinesi e friuliani si affronteranno nell’anticipo del venerdì. Alle parole di Allegri, che ha parlato di esclusioni eccellenti, fanno seguito quelle del tecnico Davide Nicola nella consueta conferenza stampa pregara. “La partita di domani – afferma l’allenatore – sarà la nostra Champions. In settimana ho esordito con i ragazzi con una semplice valutazione sui numeri: ...

Serie A Udinese - Nicola : «Auguro il meglio alla Juventus in Champions League»

Udinese - Pradè a tutto campo : la lotta salvezza - la sfida alla Juve ed i gioielli : “Nel lottare per la salvezza si soffre molto di più che per l’altra classifica, ma fa parte del gioco. Non ci aspettavamo di essere in questa situazione, le ambizioni erano diverse ma le stagioni a volte vanno così e ora dobbiamo solo cercare di portarla a termine nel miglior modo possibile”. Così Daniele Pradè, d.s. dell’Udinese, intervenuto stamattina a Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io sport. Nel prossimo match ...

Serie A Udinese - Nicola : «Fino alla fine sarà una lotta»

Serie A - Lazio-Udinese il 10 aprile. Ma dipende dalla Roma... : La Lega ha stabilito la data di recupero della partita Lazio-Udinese della 25 a giornata di campionato: è stata fissata a mercoledì 10 aprile alle 19. Ma c'è una postilla: in caso di qualificazione ...

Lazio-Udinese rinviata : alla Magic sarà 6 politico per tutti - tranne Fofana : Lazio eliminata dall'Europa League, ma con l'Olimpico occupato domenica dalla Nazionale di rugby e l'impegno dei biancocelesti martedì in Coppa Italia contro il Milan, la gara della 25esima giornata ...

Udinese-Chievo formazioni probabili : De Paul parte dalla panchina : Udinese-Chievo formazioni probabili – L’Udinese dovrà fare ancora a meno di Valon Behrami. Il centrocampista svizzero, fermato da un problema all’adduttore, domenica non potrà essere parte della sfida con il Chievo (gara in programma domenica alle 15 e trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky) L’emergenza in casa bianconera continua dunque a interessare la zona di […] L'articolo Udinese-Chievo formazioni ...

Serie A Udinese - infortunio alla caviglia per De Paul : UDINE - Davide Nicola , dopo i guai muscolari di Behrami , anche oggi assente all'allenamento e difficilmente presente domenica contro il Chievo ,, rischia di perdere per l'importatissima gara contro ...