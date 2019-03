Tutto ma proprio tutto il guardaroba di Meghan Markle in un sito Ancha da comprare

vanityfair

(Di martedì 26 marzo 2019) Le fan (sfegatate) difanno anche (forse soprat?) questo: cercare su internetciò che la duchessa di Sussex indossa. Ilsfashion.com è la risposta a tutte le loro domande, anche a quelle che non osano fare. Il blog, creato da una precisissima donna di nome Elizabeth, cataloga minuziosamente in «style files annuali» gli outfit di, specificando le griffe che sfoggia, dalla testa ai piedi.A Elizabeth non sfugge nemmeno un semplicissimo anello dorato (come quello del brand Catbird, del valore di 44 $, indossato al Commonwealth Day). Ma, soprat, non le sfugge l’utilità che ha per le seguaci della duchessa l’indicazione di tutte le informazioni fondamentali per ricreare il suo apprezzatissimo stile, look dopo look. Come il link diretto ai siti online dove acquistare i vari capi, oppure la segnalazione quando il capo è sold out o ...

