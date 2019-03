Tema sulla nostalgia Eugenio Borgna | come la propria storia diventa terapia

Agorà - Ignazio Corrao attacca Giancarlo Giorgetti sulla Tav : "Appartiene al sis Tema - al potere" : " Giancarlo Giorgetti appartiene notoriamente al sistema , faceva parte dei saggi di Giorgio Napolitano. Ha portato tecnici per smontare la Tav e non sono riusciti. Ha interessi a mantenere equilibri che appartengono all'ancien régime". Ignazio Corrao , del Movimento 5 stelle, ospite di Serena Bortone

L'«ombra» dello shadow banking si allunga sulla stabilità del sis Tema finanziario : Cambia il nome, ma non cessa di aumentare la sua dimensione nel mondo globale della finanza e non muta l'apprensione delle autorità regolamentari nei suoi confronti. Lo « shadow banking » è stato ufficialmente ribattezzato «intermediazione finanziaria non bancaria»...

Roma. Il treno parte mentre il papà sis Tema i bagagli. Il figlio di 10 anni resta sulla banchina : I casi in cui i minori rimangono da soli in stazione a causa della distrazione dei genitori sono frequenti. Ad oggi, si conta che sono cinquantacinque i minori riaffidati alle proprie famiglie dopo ...

Trenord - Piuri : 'Sulla strada giusta per regolarità del sisTema' : Milano, 31 gen., askanews, - 'Il nuovo orario in vigore dal 9 dicembre si sta confermando la strada giusta per ridare affidabilità e regolarità al sistema ferroviario lombardo, che non ha pari nel ...