Sesso | la dieta che migliora la performance

(Di martedì 26 marzo 2019) Altro che serate a tutto drink. Il segreto, al contrario, è avere arterie sane e un cuore in grado di pompare a pieno ritmo: la risposta sessuale richiede infatti un aumento del flusso sanguigno che confluisce ai genitali, predisponendo al piacere. Se il meccanismo di base si inceppa, addio prestazione. Ecco perché anche la vita intima è strettamente legata alla. Che, addirittura, può essere mirata are laLa scienza ha già dimostrato, per esempio, che bere succo di melograno ogni giorno può addirittura invertire la disfunzione endoteliale ere l’erezione già dopo quattro settimane. O che anche i diabetici hanno una vita sessuale più soddisfacente, se seguono unamediterranea ricca di frutta e verdura. Per non parlare delle noci: un gruppo di ricercatori ha somministrato 100 grammi di pistacchi al giorno a 17 uomini afflitti da disfunzione ...

