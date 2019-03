Migranti | Casarini è indagato Ma sinistra lo riceve alla Camera

Migranti - Luca Casarini indagato per il caso della 'Mare Jonio' : Luca Casarini , capo missione della Ong Mediterraneo , è indagato dalla procura di Agrigento nell'inchiesta sulla nave Mare Jonio. All'ex leader dei No Global vengono contestati gli stessi reati del ...

Luca Casarini indagato per il soccorso dei Migranti sulla Mare Jonio : Luca Casarini indagato per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto dell'ordine di arrestare l'imbarcazione da parte di una nave da guerra. Stessi reati già contestati al comandante della nave "Mare Jonio". Il capo missione della Ong Mediterraneo è stato iscritto nel registro degli indagati. A farlo sono stati il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Cecilia ...

Bersani sta con Casarini : "Giusto non lasciare i Migranti a ballare in mare" : Tra coloro che hanno commentato la vicenda della Mare Jonio, la nave-rimorchiatore del "disobbediente" Luca Casarini che ha caricato 49 migranti vicino alle coste della Libia fino al sequestro deciso in tarda serata dalla Guardia di Finanza, c'è anche Pierluigi Bersani. Intervistato da Repubblica nel bel mezzo del braccio di ferro tra il Ministero dell'Interno e l'ex no-global, il presidente di Articolo 1-Mdp non è andato molto per il sottile, ...

Nave Migranti - i fondi di Banca Etica dietro l'ong di Casarini : Settecentomila euro di finanziamenti da Banca Etica. A fare da garanti al prestito tre parlamentari della sinistra: Erasmo Palazzotto e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, Rossella Muroni di...

Quando Casarini diceva : "Metti sti c... di Migranti davanti" : Luca Casarini - ieri leader dei No Global e oggi capo missione della Mar Jonio - predica bene, ma razzola male. Un po' come tutta la sinistra del resto. Ma andiamo ai fatti. Casarini è un fan dell'accoglienza e dei porti aperti. Eppure c'è chi è andato a spulciare il suo passato e ha trovato un video davvero singolare. [[video 1665362]]Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha infatti trovato un filmato, realizzato da Striscia la Notizia, ...

Chi è Luca Casarini - l’ex attivista no-global che ora salva i Migranti : Luca Casarini a una manifestazio no global nel 2001 a Roma (foto: Crenato Franceschini/LAPRESSE) Alle 7 di mattina di martedì 19 marzo è arrivata in acque italiane un’altra nave con a bordo 49 migranti. Si tratta di Mare Jonio, un ex rimorchiatore battente bandiera italiana rimesso a nuovo nel 2018 grazie ai finanziamenti raccolti dalla Ong Mediterranea Saving Humans e da Luca Casarini, oggi capomissione. A proposito di quest’ultimo, ...