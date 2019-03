Microsoft e M12 finanziano la piattaforma Skedulo

surface-phone

(Di martedì 26 marzo 2019) Tramite M12, la propria filiale di venture capital aziendale,finanzia laper la gestione e pianificazione delle imprese.InvestimentiLa politica di espansione del colosso di Redmond si basa su una serie di acquisizioni mirate all’implementazione delle proprie tecnologie. Oltre all’acquisizione di nuove tecnologie e di gruppi di ricerca, il Colosso di Redmond ha spesso investito ingenti somme in progetti affini al suo ambito.Di recente, tramite la società M12, sono stati investiti 28 milioni di dollari nella. Lain questione è uno strumento ideato per le imprese, sia piccole che grandi, per pianificare e gestire al meglio il comparto lavorativo. Tramite l’ottimizzazione dei processi, controlli in tempo reale della produttività e gestione dei piani di lavoro, questaoffre un grande supporto nel ...

