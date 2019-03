Marsala | la ragazza accoltellata e arsa sarebbe stata massacrata per soldi non per gelosia

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Usata come un bancomat: secondo il racconto di un testimone, Nicoletta Indelicato, ladi 25 anni brutalmente uccisa e bruciata anella notte tra il 16 e il 17 marzo Dell'omicidio sono sospettati l'amica Margareta Buffa, 29 anni e il suo fidanzato Carmelo Bonetta, 34 anni.Nicoletta nonassassinata perma per una faccenda di. Lo ha sostenuto un presunto testimone ieri ai microfoni di Pomeriggio Cinque, proprio mentre erano in corso i funerali dellache hanno radunato migliaia di persone. C'era una situazione che impensieriva il papà di Nicoletta, Damiano Indelicato, il quale voleva andare dai carabinieri il lunedì successivo al delitto perché venissero indagate le persone che frequentava la figlia. Ma non ha fatto in tempo....

trapani24h : Marsala, omicidio Nicoletta. Rivelazione in tv: “La ragazza è stata uccisa per soldi” - TeleClubItalia : SICILIA | IL RETROSCENA A rivelarlo un amico della giovane a Canale5 poco fa #nicolettaindelicato #marsala… - infoitinterno : Nicoletta Indelicato colpita con 12 coltellate: l’autopsia sulla ragazza uccisa a Marsala -