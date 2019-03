Insulti razzisti ai giocatori inglesi | l’Uefa apre un procedimento sul Montenegro

Insulti razzisti a baby calciatore : ANSA, - VENEZIA, 26 MAR - "Nero di m... ti sotterriamo vivo": sono gli Insulti rivolti ad un calciatore 14enne del Treviso domenica scorsa durante l'incontro under 15 a Silea tra la squadra locale e ...

Canegrate - Insulti razzisti durante la partita di basket femminile : Canegrate, Milano,, 19 marzo 2019 - I nsulti razzisti contro la giocatrice di colore di pallacanestro della Team 86 Villasanta in trasferta sul campo di Canegrate. Vittoria amara per le giocatrici ...

Insulti razzisti a un giocatore - denuncia del Chelsea alla UEFA : Chelsea denuncia razzismo – Weekend amaro per il Chelsea. La formazione guidata da Maurizio Sarri è stata sconfitta dall’Everton in campionato. Un brutto stop per i Blues, che a parità di partite giocate si trovano a tre punti dal quarto posto – valido per la qualificazione alla prossima Champions League – al momento occupato dall’Arsenal. […] L'articolo Insulti razzisti a un giocatore, denuncia del Chelsea alla UEFA è stato ...

Insulti razzisti : denuncia del Chelsea all'Uefa : Il Chelsea ha presentato una denuncia alla Uefa, sostenendo che uno dei suoi giocatori è stato vittima di Insulti razzisti durante la partita di Europa League contro la Dynamo Kiev della scorsa ...

Dinamo Kiev-Chelsea - presentata una denuncia all’Uefa per Insulti razzisti nei confronti di Hudson-Odoi : Il club inglese ha presentato un esposto alla Federazione per dei presunti cori razzisti ricevuti da Odoi durante il match in Ucraina Il Chelsea ha presentato una denuncia alla Uefa, sostenendo che uno dei suoi giocatori è stato vittima di insulti razzisti durante la partita di Europa League contro la Dynamo Kiev della scorsa settimana. Il club della Premier League non ha reso noto il nome del giocatore, anche se i media britannici parlano ...

Savona - partita sospesa per Insulti razzisti al portiere quattordicenne : insulti razzisti nei confronti di un calciatore nella categoria Giovanissimi provinciali. L'episodio si è verificato sabato pomeriggio (16 marzo) a Cairo Montenotte in provincia di Savona. Ha appena quattordici anni il portiere di origini sudamericane della Priamar di Savona preso di mira da un gruppo di ragazzini durante la partita contro la Cairese. L'arbitro donna, a cui è stata affidata la direzione della partita, per ben due volte ha ...

