In Iran sono morte almeno 19 persone a causa di inondazioni improvvise

Almeno 18 persone sono morte per le alluvioni in Iran : Almeno 18 persone sono morte nell’alluvione che ha colpito l’Iran; Almeno altre 70 persone sono ferite: lo ha detto Pirhossein Koolivand, capo del servizio nazionale di emergenza. I problemi maggiori sono stati nell’area di Shiraz: la quinta città più grande

Vittorio Feltri - la drastica verità su Luigi Di Maio : "I grillini morIranno perché sono inetti. E Salvini..." : I grillini partirono lancia in resta contro la corruzione con una ingenuità enorme forse pari soltanto alla malafede e all' ignoranza. Non sapevano o fingevano di non sapere: in ambito pubblico e privato le ruberie sono parallele alla storia del mondo. La finta lotta ai furbi e ai ladri infatti è an

Ilaria Alpi e MIran Hrovatin - la pista che porta a Gladio e i messaggi in codice : “Ci sono presenze anomale in Somalia” : Pochi fogli, sdruciti dagli anni e con tante parole e nomi anneriti. Documenti che saltano fuori da un archivio del Sios Marina, il servizio d’intelligence della Marina militare (oggi non esiste più). Un archivio di certo non ufficiale, custodito probabilmente da uomini che hanno fatto parte di Stay Behind, ossia l’organizzazione Gladio. Documenti rintracciati da chi scrive insieme ad Andrea Palladino, nel 2011, a 17 anni dall’omicidio di Ilaria ...

L'inferno sono i Giganti. Gabriele Lavia e il PIrandello estremo : Si tratta di un lavoro a suo modo grandioso , contenente mille spunti che hanno interrogato la coscienza e la scienza del teatro italiano. Impossibile non pensare a Giorgio Strehle r che ne fece ben ...

Ci sono stati scontri a TIrana in una manifestazione contro il primo ministro Edi Rama : A Tirana, la capitale dell’Albania, ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti, che chiedono le dimissioni del primo ministro Edi Rama ed elezioni anticipate. Un gruppo di persone ha provato a superare uno dei cordoni della polizia per fare irruzione

I gilet gialli attIrano l’attenzione - ma sono folla - non popolo. Parla Schiappa : Parigi. L’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, è tornato a Palazzo Farnese: merito di una chiamata distensiva tra il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e l’inquilino dell’Eliseo Emmanuel Macron, dove si è ribadito “quanto sia importante l’amicizia tra la Francia e l’It